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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T15:06
https://ria.ru/20200516/1571550554.html
Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 3138
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/02/1570901680_0:0:2642:1486_1036x0_80_0_0_b4f248df2c8168b9b9f6f1fbecb428a0.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 3138

15:06 16.05.2020
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© Sputnik / Мурад ОруджевМедицинский работник держит в руках тест на коронавирус в Азербайджане
Медицинский работник держит в руках тест на коронавирус в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 16 мая - РИА Новости. Общее число зараженных коронавирусом в Азербайджане достигло 3138, за сутки выявлено еще 158 случаев заражения коронавирусом, 58 вылечились, число жертв составляет 36 человек.
"На сегодняшний день в нашей стране выявлено 3138 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1944 человека вылечились, 36 человек умерли, 1158 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 41 из них оценивается как тяжелое, 52 - средней тяжести, состояние остальных стабильное",- говорится в релизе штаба.
Уточняется, что за прошедший период было проведено 226 005 тестов на выявление новых случаев заражения.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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