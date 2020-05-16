Число зараженных коронавирусом в Азербайджане выросло до 3138

"На сегодняшний день в нашей стране выявлено 3138 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 1944 человека вылечились, 36 человек умерли, 1158 человек продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 41 из них оценивается как тяжелое, 52 - средней тяжести, состояние остальных стабильное",- говорится в релизе штаба.