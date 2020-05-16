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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T22:59
https://ria.ru/20200516/1571550499.html
В Карелии 18 мая откроют туристические объекты на воздухе и библиотеки
https://cdn25.img.ria.ru/images/155660/60/1556606013_0:0:3640:2048_1036x0_80_0_0_aca308817d27b03f0bd2faa9ad4e0835.jpg
РИА Новости

В Карелии 18 мая откроют туристические объекты на воздухе и библиотеки

15:05 16.05.2020 (обновлено: 22:59 16.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ТиминТурбаза "Ламберг" на берегу Ладожского озера в городе Сортавала в Карелии
Турбаза Ламберг на берегу Ладожского озера в городе Сортавала в Карелии
© РИА Новости / Илья Тимин
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава Карелии Артур Парфенчиков начал поэтапное снятие введенных из-за коронавируса ограничений в регионе: открываются туристические объекты на воздухе и библиотеки, в Петрозаводске с 18 мая запустят троллейбусы.
С 1 апреля в Карелии действует режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Работа общественного транспорта в республике прекращена с 29 марта. По состоянию на 16 мая, в Карелии выявлено 215 человек с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции.
"С 18 мая в Петрозаводске возобновят работу троллейбусы, распоряжение об этом подписал накануне", - написал Парфенчиков в соцсети "ВКонтакте".
Согласно документу, пассажиров в салоне должно быть по количеству посадочных мест, водители и пассажиры должны быть в масках и перчатках. На входах в троллейбусы будут установлены дозаторы для обработки рук антисептиками, а на конечных остановках транспорт будут обрабатывать дезинфицирующими средствами. Автобусное сообщение в республике, а также работа маршрутных автобусов в Петрозаводске пока не возобновляется.
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С 20 мая в республике вновь заработают библиотеки. Обслуживание жителей разных возрастов будет разделено по времени. Свободный доступ в фонды и читальные залы пока ограничат. Также, согласно распоряжению, в Карелии начнут работать объекты туристического показа на открытом воздухе для групп не более 10 человек при условии соблюдения социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты.
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