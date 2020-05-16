Во Франции самолет совершил самый длинный беспосадочный внутренний рейс

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Авиакомпания-лоукостер French bee в пятницу совершила самый длинный беспосадочный внутренний рейс с французского острова Таити в Париж, самолет преодолел более 16 тысяч километров и побил предыдущий рекорд, сообщила компания в соцсетях.

В марте телеканал BFMTV сообщил, что самолет авиакомпании Air Tahiti из-за ситуации, связанной с коронавирусом, совершил перелет из Французской Полинезии в Париж, ставший самым длинным в истории гражданской авиации, если не считать экспериментальные рейсы. Рекорд получился вынужденным: обычно лайнеры, следующие из Папеэте на острове Таити в Париж, совершают промежуточную посадку в Лос-Анджелесе. Однако власти США в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции закрыли свое воздушное пространство для самолетов из стран Шенгенской зоны. Маршрут длиной 15 715 километров самолет преодолел за 16,5 часа.

"Побит мировой рекорд. French bee с гордостью сообщает, что ее Airbus A350-900 совершил самый длинный беспосадочный внутренний полет: 16 129 километров между Таити и Парижем (аэропорт) Орли за 16 часов и 49 минут", - говорится в сообщении компании в Twitter

Телеканал BFMTV отмечает, что изначально самолет вылетел 12 мая из Франции в сторону Французской Полинезии. Во время вылета на его борту было 20 тонн медикаментов, предназначенных для заморского сообщества Франции в Тихом Океане. Затем в пятницу воздушное судно, вылетевшее из Международного аэропорта Таити Фааа, приземлилось в Париже.

В свою очередь, глава лоукостера Мюриэль Ассулин заявила, что самолет Airbus A350 - "самый продвинутый в мире самолет с точки зрения эффективности расходования топлива". При этом, как добавляет канал, директор по воздушным перевозкам компании Людовик Андре указал, что перелет прошел "на средней высоте 12 500 метров и на скорости 940 км/ч ".