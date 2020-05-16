Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-16T15:56
https://ria.ru/20200516/1571550361.html
Во Франции самолет совершил самый длинный беспосадочный внутренний рейс
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569276018_0:12:2989:1693_1036x0_80_0_0_236ac547ef680d466ea2ad3cdba78a8e.jpg
РИА Новости

Во Франции самолет совершил самый длинный беспосадочный внутренний рейс

15:01 16.05.2020 (обновлено: 15:56 16.05.2020)
1025
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A320
Самолет Airbus A320
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Самолет Airbus A320. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Авиакомпания-лоукостер French bee в пятницу совершила самый длинный беспосадочный внутренний рейс с французского острова Таити в Париж, самолет преодолел более 16 тысяч километров и побил предыдущий рекорд, сообщила компания в соцсетях.
В марте телеканал BFMTV сообщил, что самолет авиакомпании Air Tahiti из-за ситуации, связанной с коронавирусом, совершил перелет из Французской Полинезии в Париж, ставший самым длинным в истории гражданской авиации, если не считать экспериментальные рейсы. Рекорд получился вынужденным: обычно лайнеры, следующие из Папеэте на острове Таити в Париж, совершают промежуточную посадку в Лос-Анджелесе. Однако власти США в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции закрыли свое воздушное пространство для самолетов из стран Шенгенской зоны. Маршрут длиной 15 715 километров самолет преодолел за 16,5 часа.
На борту рейса Аэрофлота, на котором российские граждане возвращаются на родину из Испании
13 мая, 11:05Туризм
Туристы рассказали, сколько готовы платить за безопасность в самолете
"Побит мировой рекорд. French bee с гордостью сообщает, что ее Airbus A350-900 совершил самый длинный беспосадочный внутренний полет: 16 129 километров между Таити и Парижем (аэропорт) Орли за 16 часов и 49 минут", - говорится в сообщении компании в Twitter.
Телеканал BFMTV отмечает, что изначально самолет вылетел 12 мая из Франции в сторону Французской Полинезии. Во время вылета на его борту было 20 тонн медикаментов, предназначенных для заморского сообщества Франции в Тихом Океане. Затем в пятницу воздушное судно, вылетевшее из Международного аэропорта Таити Фааа, приземлилось в Париже.
В свою очередь, глава лоукостера Мюриэль Ассулин заявила, что самолет Airbus A350 - "самый продвинутый в мире самолет с точки зрения эффективности расходования топлива". При этом, как добавляет канал, директор по воздушным перевозкам компании Людовик Андре указал, что перелет прошел "на средней высоте 12 500 метров и на скорости 940 км/ч ".
В октябре 2019 года Boeing 787-9 совершил беспересадочный рейс из Нью-Йорка в Сидней за 19 часов и 16 минут, однако этот полет между двумя разными странами носил тестовый характер.
1510111
Обсудить 0
ОрлиAirbus A350В мире
Рекомендуем
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин
Космонавт Юрчихин рассказал об ощущениях при старте ракеты
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
Прокачка российского газа через Польшу будет проходить по аукционам
Крик Эдварда Мунка
Названа причина разрушения картины Мунка "Крик"
Максим Фадеев
Максим Фадеев заявил, что больше не работает с артистами
Велосипедисты в районе Елисейских полей Парижа, Франция
Власти Франции рассказали, как будет восстанавливаться туризм
Кадры допроса и обысков по делу о размещении фото нацистов на сайте Бессмертный полк
СК назвал имена причастных к провокации во время "Бессмертного полка"
Автомобиль полиции в Париже
В Париже полиция прибывает к месту, где ожидается акция "желтых жилетов"
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России
Джасинда Ардерн
Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил
Махачкала
В Дагестане организовали палатки и питание для граждан Азербайджана
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Сотрудники Роспотребназора встречают пассажиров самолета
В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить дистанцирование
Город Ярославль и река Волга
Сын Эллы Фицджеральд находится на самоизоляции в Ярославле
Объект компании Укртранснафта
"Укртранснафта" заявила о ликвидации врезки в нефтепровод "Дружба"
Одесса
В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00Киев привезет своих представителей Донбасса на переговоры в Минске
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния