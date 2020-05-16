СК проверит сообщение о нарушениях при выплатах медикам в Армавире

КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Следователи организовали проверку после видеообращения армавирских медиков, выложенного в интернет, о том, что им не выплатили надбавки за работу в условиях пандемии, сообщает управление СКР по Кубани.
"16 мая 2020 года в сети интернет опубликовано видеообращение, которое записали работники скорой медицинской помощи города Армавира. Медицинский персонал сообщил о невыплате доплат за работу в условиях пандемии COVID-19. По данному факту следственным отделом городу Армавиру краевого управления СКР организована доследственная проверка. В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Утром в субботу об организации проверки этой информации сообщила прокуратура Краснодарского края. Минздрав направил в Армавир комиссию, чтобы проверить факт и своевременность выплат. Ведомство при этом отметило, что деньги на выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, во все медучреждения Краснодарского края были доведены вовремя.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
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