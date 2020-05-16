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2020-05-16T14:59
https://ria.ru/20200516/1571550308.html
СК проверит сообщение о нарушениях при выплатах медикам в Армавире
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983961_0:136:3158:1912_1036x0_80_0_0_5d53ca9a214adae991678f41fde4c3d3.jpg
РИА Новости

СК проверит сообщение о нарушениях при выплатах медикам в Армавире

14:59 16.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой медицинской помощи
Врач скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой медицинской помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Следователи организовали проверку после видеообращения армавирских медиков, выложенного в интернет, о том, что им не выплатили надбавки за работу в условиях пандемии, сообщает управление СКР по Кубани.
"16 мая 2020 года в сети интернет опубликовано видеообращение, которое записали работники скорой медицинской помощи города Армавира. Медицинский персонал сообщил о невыплате доплат за работу в условиях пандемии COVID-19. По данному факту следственным отделом городу Армавиру краевого управления СКР организована доследственная проверка. В настоящее время следователями проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.
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Минздрав Кубани направил в Армавир комиссию по проверке выплат медикам
Утром в субботу об организации проверки этой информации сообщила прокуратура Краснодарского края. Минздрав направил в Армавир комиссию, чтобы проверить факт и своевременность выплат. Ведомство при этом отметило, что деньги на выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, во все медучреждения Краснодарского края были доведены вовремя.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир ПутинАрмавирКраснодарский крайПроисшествия
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