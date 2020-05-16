В Париже полиция прибывает к месту, где ожидается акция "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Многочисленные отряды полиции стягиваются в первый округ Парижа, где, как ожидается, может пройти первая после почти двухмесячного перерыва из-за карантина по коронавирусу акция протеста движения "желтых жилетов", передаёт корреспондент РИА Новости.

Призыв к проведению акции в субботу активисты размещали в социальных сетях. Место проведения долго держалось в секрете, потом объявили - окрестности музея Лувр в первом округе. Около 13:00 по местному времени (14:00 мск) на площадь к музею стали понемногу подтягиваться люди, на них не было желтых жилетов, поэтому с уверенностью сказать об их причастности к движению нельзя. Многих пребывающих полицейские досматривали; от журналистов, помимо пресс-карт, также потребовали предъявить документы, где было бы указанно место проживания. Это связано с тем, что, согласно новым правилам из-за коронавируса, жители Франции не могут удаляться от дома более чем на 100 километров.

К настоящему времени акция у Лувра так и не началась, а в соцсетях появляются все новые места, где она, возможно, состоится.

Акции протеста "желтых жилетов" разной интенсивности проходили во Франции каждую субботу с середины ноября 2018 года по середину марта 2020-го. Они начались с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, а затем список требований расширился. Ставшие традиционными акции протеста зачастую сопровождались беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.

С 17 марта во Франции были введены жесткие ограничения на передвижение из-за эпидемии коронавируса. Людям запрещалось не только участвовать в массовых мероприятиях, но даже выходить из дома без веской причины. С 11 мая эти меры были несколько ослаблены: стали открываться школы, непродовольственные магазины, салоны красоты. Вместе с тем, заведения общественного питания и культурные учреждения остаются закрытыми, массовые мероприятия по-прежнему находятся под запретом.