В Париже полиция прибывает к месту, где ожидается акция "желтых жилетов"

ПАРИЖ, 16 мая - РИА Новости, Виктория Иванова. Многочисленные отряды полиции стягиваются в первый округ Парижа, где, как ожидается, может пройти первая после почти двухмесячного перерыва из-за карантина по коронавирусу акция протеста движения "желтых жилетов", передаёт корреспондент РИА Новости.
Призыв к проведению акции в субботу активисты размещали в социальных сетях. Место проведения долго держалось в секрете, потом объявили - окрестности музея Лувр в первом округе. Около 13:00 по местному времени (14:00 мск) на площадь к музею стали понемногу подтягиваться люди, на них не было желтых жилетов, поэтому с уверенностью сказать об их причастности к движению нельзя. Многих пребывающих полицейские досматривали; от журналистов, помимо пресс-карт, также потребовали предъявить документы, где было бы указанно место проживания. Это связано с тем, что, согласно новым правилам из-за коронавируса, жители Франции не могут удаляться от дома более чем на 100 километров.
17 ноября 2019, 08:27Гнев и ярость Франции: ровно год "желтые жилеты" выходят на акцию протестовУже год французы выходят на митинг "желтых жилетов". На первую акцию протестов 17 ноября 2018 года собралось более 280 тысяч человек. Демонстранты выступают против повышения налогов и призывают правительство Франции провести масштабные реформы.
К настоящему времени акция у Лувра так и не началась, а в соцсетях появляются все новые места, где она, возможно, состоится.
Акции протеста "желтых жилетов" разной интенсивности проходили во Франции каждую субботу с середины ноября 2018 года по середину марта 2020-го. Они начались с требования не повышать налог на топливо и цены на бензин, а затем список требований расширился. Ставшие традиционными акции протеста зачастую сопровождались беспорядками и столкновениями демонстрантов с полицией.
С 17 марта во Франции были введены жесткие ограничения на передвижение из-за эпидемии коронавируса. Людям запрещалось не только участвовать в массовых мероприятиях, но даже выходить из дома без веской причины. С 11 мая эти меры были несколько ослаблены: стали открываться школы, непродовольственные магазины, салоны красоты. Вместе с тем, заведения общественного питания и культурные учреждения остаются закрытыми, массовые мероприятия по-прежнему находятся под запретом.
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