Минздрав Кубани направил в Армавир комиссию по проверке выплат медикам

"Деньги на выплаты медикам, работающим с COVID-19, во все медучреждения Краснодарского края были доведены вовремя. Зарплата медицинским работникам в регионе выплачивается 12 мая. По представленным больницами расчетам необходимый для выплаты объем финансирования был перечислен во все муниципальные образования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что порядок осуществления выплат в апреле был доведен каждому главвврачу, проведена методическая подготовка финансовых служб больниц. В соответствии с этим медучреждения и рассчитывали выплаты каждому сотруднику, работавшему с коронавирусными пациентами. Кроме того, поясняет минздрав, каждому главврачу было рекомендовано провести встречи с коллективом и разъяснить порядок и сроки выплат.

"В Армавир по поручению губернатора Краснодарского края уже направлена комиссия министерства здравоохранения края для детальной проверки организации выплат. Будет сверен расчет и сроки выплаты каждому медработнику. Если подтвердятся нарушения, будут приняты жесткие дисциплинарные меры ко всем ответственным, в том числе, кадровые. При этом не должно быть и спекуляций. Выплаты за работу с пациентами с COVID-19 получают только врачи и средний медперсонал, кто фактически работает с этой категорией больных. Они не могут начисляться всем коллективам учреждений. Именно поэтому край принял решение выделить средства на выплаты другим категориям сотрудников ковидных госпиталей, включая технический персонал", - говорится в сообщении.