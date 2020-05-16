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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T14:44
https://ria.ru/20200516/1571549723.html
Минздрав Кубани направил в Армавир комиссию по проверке выплат медикам
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РИА Новости

Минздрав Кубани направил в Армавир комиссию по проверке выплат медикам

14:44 16.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Комиссия по проверке выплат медикам, работающим с коронавирусными больными, направлена в Армавир, сообщает министерство здравоохранения Кубани.
Утром в субботу прокуратура Краснодарского края сообщила об организации прокурорской проверки после сообщений СМИ о возможных нарушениях при начислении стимулирующих выплат медикам в Армавире.
"Деньги на выплаты медикам, работающим с COVID-19, во все медучреждения Краснодарского края были доведены вовремя. Зарплата медицинским работникам в регионе выплачивается 12 мая. По представленным больницами расчетам необходимый для выплаты объем финансирования был перечислен во все муниципальные образования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что порядок осуществления выплат в апреле был доведен каждому главвврачу, проведена методическая подготовка финансовых служб больниц. В соответствии с этим медучреждения и рассчитывали выплаты каждому сотруднику, работавшему с коронавирусными пациентами. Кроме того, поясняет минздрав, каждому главврачу было рекомендовано провести встречи с коллективом и разъяснить порядок и сроки выплат.
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"В Армавир по поручению губернатора Краснодарского края уже направлена комиссия министерства здравоохранения края для детальной проверки организации выплат. Будет сверен расчет и сроки выплаты каждому медработнику. Если подтвердятся нарушения, будут приняты жесткие дисциплинарные меры ко всем ответственным, в том числе, кадровые. При этом не должно быть и спекуляций. Выплаты за работу с пациентами с COVID-19 получают только врачи и средний медперсонал, кто фактически работает с этой категорией больных. Они не могут начисляться всем коллективам учреждений. Именно поэтому край принял решение выделить средства на выплаты другим категориям сотрудников ковидных госпиталей, включая технический персонал", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в начале апреля предложил установить специальную федеральную выплату врачам, среднему и младшему медперсоналу, а также водителям экипажей скорой помощи, которые работают непосредственно с зараженными коронавирусом. На совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса 11 мая глава государства сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны. 11 мая 2020
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