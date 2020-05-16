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2020-05-16T14:43
https://ria.ru/20200516/1571549671.html
В ДНР посоветовали Киеву признать, что мнение Донбасса придется учитывать
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РИА Новости

В ДНР посоветовали Киеву признать, что мнение Донбасса придется учитывать

14:43 16.05.2020
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© Фото : МИД ДНР Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
Министр иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова
© Фото : МИД ДНР
ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Киеву нужно осознать, что не считаться с мнением Донбасса в процессе решения конфликта не получится, властям Украины необходимо вести прямой и честный диалог с самопровозглашенными республиками или признать невозможность выполнения договорённостей, говорится в сообщении главы МИД ДНР Натальи Никоноровой.
​​Никонорова пояснила, что украинские чиновники отказываются от прямого диалога с представителями самопровозглашенных республик. Уже одно такое высказывание является доказательством нарушения Украиной комплекса мер, где четко указано, что стороны конфликта – Киев и Донбасс – должны общаться напрямую, путем непосредственного и предметного диалога на Минской площадке.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
"Киеву нужно как можно скорее осознать, что не считаться с Донбассом не получится, а значит, перед украинскими властями есть только два варианта действий: или напрямую, открыто и добросовестно разговаривать с республиками в рамках минского формата, или официально признать невозможность выполнить свои обязательства по минским соглашениям и понести за это соответствующую ответственность перед странами-гарантами и всем мировым сообществом", - говорится в тексте сообщения, распространённом пресс-службой ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРНаталья НиконороваВооруженный конфликт на востоке УкраиныМИД ДНРДонбассКиевУкраинаВ мире
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