В ДНР посоветовали Киеву признать, что мнение Донбасса придется учитывать

ДОНЕЦК, 16 мая - РИА Новости. Киеву нужно осознать, что не считаться с мнением Донбасса в процессе решения конфликта не получится, властям Украины необходимо вести прямой и честный диалог с самопровозглашенными республиками или признать невозможность выполнения договорённостей, говорится в сообщении главы МИД ДНР Натальи Никоноровой.
Никонорова пояснила, что украинские чиновники отказываются от прямого диалога с представителями самопровозглашенных республик. Уже одно такое высказывание является доказательством нарушения Украиной комплекса мер, где четко указано, что стороны конфликта – Киев и Донбасс – должны общаться напрямую, путем непосредственного и предметного диалога на Минской площадке.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения
"Киеву нужно как можно скорее осознать, что не считаться с Донбассом не получится, а значит, перед украинскими властями есть только два варианта действий: или напрямую, открыто и добросовестно разговаривать с республиками в рамках минского формата, или официально признать невозможность выполнить свои обязательства по минским соглашениям и понести за это соответствующую ответственность перед странами-гарантами и всем мировым сообществом", - говорится в тексте сообщения, распространённом пресс-службой ведомства.