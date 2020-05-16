В ДНР посоветовали Киеву признать, что мнение Донбасса придется учитывать

​​Никонорова пояснила, что украинские чиновники отказываются от прямого диалога с представителями самопровозглашенных республик. Уже одно такое высказывание является доказательством нарушения Украиной комплекса мер, где четко указано, что стороны конфликта – Киев и Донбасс – должны общаться напрямую, путем непосредственного и предметного диалога на Минской площадке.

"Киеву нужно как можно скорее осознать, что не считаться с Донбассом не получится, а значит, перед украинскими властями есть только два варианта действий: или напрямую, открыто и добросовестно разговаривать с республиками в рамках минского формата, или официально признать невозможность выполнить свои обязательства по минским соглашениям и понести за это соответствующую ответственность перед странами-гарантами и всем мировым сообществом", - говорится в тексте сообщения, распространённом пресс-службой ведомства.