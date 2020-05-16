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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T14:44
https://ria.ru/20200516/1571549580.html
Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил
https://cdn22.img.ria.ru/images/150638/75/1506387582_0:0:2500:1407_1036x0_80_0_0_2187ff26fc12be82ca5cb429f102fea6.jpg
РИА Новости

Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил

14:42 16.05.2020 (обновлено: 14:44 16.05.2020)
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© AFP 2020 / Marty MelvilleДжасинда Ардерн
Джасинда Ардерн
© AFP 2020 / Marty Melville
Джасинда Ардерн . Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Сотрудники кафе в новозеландском городе Веллингтон не пустили в заведение премьер-министра страны Джасинду Ардерн и ее жениха Кларка Гейфорда, поскольку в связи с новыми правилами, введенными на фоне коронавируса, оно уже было переполнено, сообщает газета New Zealand Herald.
Инцидент произошел в субботу утром в кафе Olive. Как написал один из очевидцев в Twitter, "Ардерн попыталась зайти в Olive, но ей отказали, потому что оно переполнено". Гейфорд ответил на это сообщение, что "должен взять за это ответственность", потому что заранее не забронировал место в заведении. По его словам, когда место освободилось, сотрудники кафе догнали их на улице и предложили вернуться.
Владелец кафе подтвердил изданию, что менеджер сначала отказал паре, но когда через несколько минут столик освободился, пригласил их обратно. Он отметил, что так они поступают в отношении всех клиентов.
В среду Новая Зеландия отменила режим ЧП, введенный из-за коронавируса, и вышла на второй уровень карантинных ограничений. Второй уровень будет пересмотрен 25 мая. Ардерн ранее заявила, что в рамках второго уровня смягчения ограничений откроются магазины розничной торговли, торговые центры, рестораны, кинотеатры и другие общественные места. Школы и университеты будут открыты с 18 мая, а бары - с 21 мая. Поездки внутри страны будут разрешены, в то время как границы государства будут продолжительное время оставаться закрытыми для въезда иностранных граждан.
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Власти призвали сохранять социальную дистанцию и соблюдать меры предосторожности из-за распространения коронавируса. По новым правилам, посетители ресторанов должны сидеть на определенном расстоянии друг от друга и обслуживаться только за столиком, а не у стойки.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались. В Новой Зеландии выявлено более 1,1 тысячи случаев коронавирусной инфекции, 21 человек скончался. За последние сутки в стране не было зафиксировано новых случаев заражения COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Джасинда АрдернВОЗНовая ЗеландияВ мире
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