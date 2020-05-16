В Брянской области выздоровели почти половина заразившихся COVID-19

БРЯНСК, 16 мая - РИА Новости. Количество жителей Брянской области, заразившихся коронавирусной инфекцией, превысило две тысячи, при этом почти половина из них уже выздоровела, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 9,2 тысячи новых случаев заражения, в том числе 85 в Брянской области.
"С начала пандемии в регионе заражение COVID-19 подтвердилось у 2080 человек, на данный момент 909 из них выздоровели", - говорится в сообщении.
На областной центр в настоящее время приходится 951 случай заражения, в закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 152 человек. Скончались 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Проведены более 27 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции. В Брянской области до 31 мая сохраняется режим самоизоляции, причем с 12 мая введен масочно-перчаточный режим.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.