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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T14:39
https://ria.ru/20200516/1571549475.html
В Брянской области выздоровели почти половина заразившихся COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570785039_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_71965a5564bd3e78150063b0195f33c9.jpg
РИА Новости

В Брянской области выздоровели почти половина заразившихся COVID-19

14:39 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЭкспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
Экспресс-диагностика на антитела к коронавирусу
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
БРЯНСК, 16 мая - РИА Новости. Количество жителей Брянской области, заразившихся коронавирусной инфекцией, превысило две тысячи, при этом почти половина из них уже выздоровела, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 9,2 тысячи новых случаев заражения, в том числе 85 в Брянской области.
"С начала пандемии в регионе заражение COVID-19 подтвердилось у 2080 человек, на данный момент 909 из них выздоровели", - говорится в сообщении.
На областной центр в настоящее время приходится 951 случай заражения, в закрытом на карантин городе Сельцо COVID-19 выявлен у 152 человек. Скончались 30 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. Проведены более 27 тысяч исследований на наличие коронавирусной инфекции. В Брянской области до 31 мая сохраняется режим самоизоляции, причем с 12 мая введен масочно-перчаточный режим.
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Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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