В Брянской области выздоровели почти половина заразившихся COVID-19

Ранее оперштаб по борьбе с COVID-19 заявил, что за последние сутки в России зафиксированы 9,2 тысячи новых случаев заражения, в том числе 85 в Брянской области.

"С начала пандемии в регионе заражение COVID-19 подтвердилось у 2080 человек, на данный момент 909 из них выздоровели", - говорится в сообщении.