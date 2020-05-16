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2020-05-16T21:30
https://ria.ru/20200516/1571549014.html
На юго-востоке Москвы обезвредили мину времен войны
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РИА Новости

На юго-востоке Москвы обезвредили мину времен войны

14:32 16.05.2020 (обновлено: 21:30 16.05.2020)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Военные саперы обезвредили и вывезли для утилизации найденную в пятницу на юго-востоке Москвы минометную мину времен Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об обнаружении в лесопарковой зоне района Выхино-Жулебино вблизи улицы Юных Ленинцев минометный боеприпас времен войны. На место опасной находки были вызваны саперы.
"В 13:35 мину вывезли для подрыва на подмосковном полигоне", — сказал собеседник агентства.
Военнослужащие саперного подразделения вооруженных сил РФ во время ученийвооружённых сил России и Белоруссии на Лужском полигоне в Ленинградской области. 14 сентября 2017
13 мая, 14:52
Найденный на севере Москвы снаряд времен войны увезли саперы
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