На юго-востоке Москвы обезвредили мину времен войны

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Военные саперы обезвредили и вывезли для утилизации найденную в пятницу на юго-востоке Москвы минометную мину времен Великой Отечественной войны, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось об обнаружении в лесопарковой зоне района Выхино-Жулебино вблизи улицы Юных Ленинцев минометный боеприпас времен войны. На место опасной находки были вызваны саперы.
"В 13:35 мину вывезли для подрыва на подмосковном полигоне", — сказал собеседник агентства.