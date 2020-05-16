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2020-05-16T14:32
https://ria.ru/20200516/1571548989.html
В Армавире проверят сообщения о нарушениях при выплатах медикам
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541385_0:0:3052:1717_1036x0_80_0_0_97e9d991b87002e2391670684749857f.jpg
РИА Новости

В Армавире проверят сообщения о нарушениях при выплатах медикам

14:32 16.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в больнице
Врач в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в больнице. Архивное фото
КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Прокурорская проверка организована после сообщений в СМИ о возможных нарушениях при начислении стимулирующих выплат медикам подстанции скорой помощи в Армавире, сообщает надзорное ведомство Краснодарского края.
"В средствах массовой информации опубликованы сведения о возможных нарушениях прав работников одной из подстанций скорой медицинской помощи города Армавира при начислении федеральных стимулирующих выплат. В связи с этим органами прокуратуры Краснодарского края организована проверка, инициирована встреча с коллективом и руководством подстанции скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будут приняты меры реагирования, говорится в сообщении.
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