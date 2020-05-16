В Армавире проверят сообщения о нарушениях при выплатах медикам

"В средствах массовой информации опубликованы сведения о возможных нарушениях прав работников одной из подстанций скорой медицинской помощи города Армавира при начислении федеральных стимулирующих выплат. В связи с этим органами прокуратуры Краснодарского края организована проверка, инициирована встреча с коллективом и руководством подстанции скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.