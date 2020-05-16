В Армавире проверят сообщения о нарушениях при выплатах медикам

КРАСНОДАР, 16 мая - РИА Новости. Прокурорская проверка организована после сообщений в СМИ о возможных нарушениях при начислении стимулирующих выплат медикам подстанции скорой помощи в Армавире, сообщает надзорное ведомство Краснодарского края.
"В средствах массовой информации опубликованы сведения о возможных нарушениях прав работников одной из подстанций скорой медицинской помощи города Армавира при начислении федеральных стимулирующих выплат. В связи с этим органами прокуратуры Краснодарского края организована проверка, инициирована встреча с коллективом и руководством подстанции скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По результатам проверки будут приняты меры реагирования, говорится в сообщении.
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