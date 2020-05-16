В Саратовской области выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом

"В регионе зарегистрировано 107 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 40, с признаками ОРВИ - 18, с бессимптомным течением - 49. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три, 18-19 лет - один, 20-29 лет - 13, 30-39 лет - 18, 40-49 лет - 18, 50-59 лет - 25, старше 60 - 29 человек", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.