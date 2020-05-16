В Саратовской области выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом

САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Трое детей есть в числе 107 новых выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 1633, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 107 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 40, с признаками ОРВИ - 18, с бессимптомным течением - 49. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три, 18-19 лет - один, 20-29 лет - 13, 30-39 лет - 18, 40-49 лет - 18, 50-59 лет - 25, старше 60 - 29 человек", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Уточняется, что 34 новых случая выявили в Саратове, 18 - в Татищевском, девять - в Энгельсском, по пять - в Ровенском, Самойловском и Краснокутском, по четыре - в Балаковском и Питерском, по три - в Вольском, Марксовском и Краснопартизанском, два - в Саратовском, по одному - еще в 12 районах области. По данным оперштаба, 53 пациента выявили среди контактировавших с ранее заболевшими, двое прибыли с других территорий, еще 52 - с неустановленным источником заражения.
Из 1633 заболевших COVID-19 в области уже выздоровели 386 человек, в том числе 27 - за последние сутки, добавили в штабе.
К 15 мая в области скончался 31 пациент с COVID-19.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, заниматься физкультурой на улице по одному и гулять не более двух человек вместе, при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Краснокутский и Самойловский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
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