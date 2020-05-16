Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T14:28
https://ria.ru/20200516/1571548741.html
В Саратовской области выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569402903_0:170:3037:1878_1036x0_80_0_0_4f40f10bf67cd409e0d1741b0ac12476.jpg
РИА Новости

В Саратовской области выявили 107 новых случаев заражения коронавирусом

14:28 16.05.2020
576
© РИА Новости / Павел КононовАнализы на коронавирус в лаборатории
Анализы на коронавирус в лаборатории
© РИА Новости / Павел Кононов
Анализы на коронавирус в лаборатории. Архивное фото
САРАТОВ, 16 мая - РИА Новости. Трое детей есть в числе 107 новых выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 1633, сообщил в субботу областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
"В регионе зарегистрировано 107 лабораторно подтвержденных новых случаев инфицирования… По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией - 40, с признаками ОРВИ - 18, с бессимптомным течением - 49. Возрастной состав заболевших: дети до 14 лет - три, 18-19 лет - один, 20-29 лет - 13, 30-39 лет - 18, 40-49 лет - 18, 50-59 лет - 25, старше 60 - 29 человек", - приводит заявление оперштаба министерство информации и печати области.
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Тверской областной клинической больницы
15 мая, 23:32Распространение нового коронавируса
В Саратовской области почти 70 человек поместили в обсерватор
Уточняется, что 34 новых случая выявили в Саратове, 18 - в Татищевском, девять - в Энгельсском, по пять - в Ровенском, Самойловском и Краснокутском, по четыре - в Балаковском и Питерском, по три - в Вольском, Марксовском и Краснопартизанском, два - в Саратовском, по одному - еще в 12 районах области. По данным оперштаба, 53 пациента выявили среди контактировавших с ранее заболевшими, двое прибыли с других территорий, еще 52 - с неустановленным источником заражения.
Из 1633 заболевших COVID-19 в области уже выздоровели 386 человек, в том числе 27 - за последние сутки, добавили в штабе.
К 15 мая в области скончался 31 пациент с COVID-19.
Власти региона до 31 мая ограничили работу объектов торговли, а также обязали людей не покидать дома. Жителям разрешено ходить в ближайший магазин или аптеку, выгуливать животных, заниматься физкультурой на улице по одному и гулять не более двух человек вместе, при этом человек должен быть в маске. В области также введены спецпропуска для перемещения. Краснокутский и Самойловский районы, села Черкасское и Спасское Вольского района, а также село Озерное Аткарского района закрыты на карантин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Саратовская областьВольский районАткарский районСаратовПроисшествия
Рекомендуем
11 мая 2020. Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке в связи с распространением коронавируса и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны
Путин поручил сохранить режим самоизоляции для граждан старше 65 лет
Сотрудник НМИЦ эндокринологии Минздрава РФ в специально созданном инфекционном корпусе
В Алтайском крае выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом
Врач, работающий с больными с COVID-19
Главврача больницы в Армавире уволят после акции протеста врачей
Медицинские работники
Правительство разъяснило порядок расчета доплат медикам
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Сотрудники Роспотребназора встречают пассажиров самолета
В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить дистанцирование
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Врачи в городской клинической больнице имени В. В. Виноградова в Москве
В России за сутки выявили 9200 случаев заражения коронавирусом
Разделение крови на компоненты в лаборатории
Анонсирован запуск вакцины от коронавируса в России
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
Врачи НМИЦ здоровья детей Минздрава РФ
В Минздраве рассказали, как ведется статистика умерших от COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач рассказала о "меняющихся" проявлениях коронавируса
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Названо самое опасное осложнение коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00Киев привезет своих представителей Донбасса на переговоры в Минске
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния