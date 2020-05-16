Врач рассказала о "меняющихся" проявлениях коронавируса

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный врач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала о выявленных медиками изменениях в проявлении коронавируса.
По ее словам, специалисты обеспокоены тем, что заболевание показывает различную симптоматику.
"Вирус меняет свои, так скажем, проявления. Это и поражение эндотелия мелких сосудов, это сейчас и проявления кожные, что, конечно, тоже не может не настораживать", — пояснила Лысенко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1".
Кроме того, медики установили, что переливание плазмы крови выздоровевших здоровым людям не дает результата — в этом случае иммунитет уничтожит антитела к коронавирусу и организм "ничего не запомнит".
"Поэтому это работает только у заболевших пациентов", — заключила она.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.