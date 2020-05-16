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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T15:14
https://ria.ru/20200516/1571548628.html
Врач рассказала о "меняющихся" проявлениях коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542313_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_03b2efdcdf326200cc74252a7d3073dd.jpg
РИА Новости

Врач рассказала о "меняющихся" проявлениях коронавируса

14:25 16.05.2020 (обновлено: 15:14 16.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Главный врач столичной больницы № 52 Марьяна Лысенко рассказала о выявленных медиками изменениях в проявлении коронавируса.
По ее словам, специалисты обеспокоены тем, что заболевание показывает различную симптоматику.
"Вирус меняет свои, так скажем, проявления. Это и поражение эндотелия мелких сосудов, это сейчас и проявления кожные, что, конечно, тоже не может не настораживать", — пояснила Лысенко в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1".
Кроме того, медики установили, что переливание плазмы крови выздоровевших здоровым людям не дает результата — в этом случае иммунитет уничтожит антитела к коронавирусу и организм "ничего не запомнит".
"Поэтому это работает только у заболевших пациентов", — заключила она.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМарьяна ЛысенкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - Общество
Популярные комментарии
Сатанисты запугивают людишек и чинят всяческие неудобства, чтобы людишки потом не сопротивлялись умерщвлению «вакциной». У меня такие подозрения.
16 мая, 14:53
Станислав Попов
19601834
Ляг поспи и всё пройдёт.
16 мая, 18:43
Goga Goga
3230001
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