Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T14:25
https://ria.ru/20200516/1571548588.html
Минобороны: российские военные на "отлично" выполнили задачу в Сербии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570020192_0:186:2981:1862_1036x0_80_0_0_8b24a7e922ed80257f3ced71abec0e33.jpg
РИА Новости

Минобороны: российские военные на "отлично" выполнили задачу в Сербии

14:24 16.05.2020 (обновлено: 14:25 16.05.2020)
174
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военные специалисты в городе Ниш, где они проводят дезинфекцию медицинских учреждений в связи с эпидемией коронавируса nCoV-2019
Российские военные специалисты в городе Ниш, где они проводят дезинфекцию медицинских учреждений в связи с эпидемией коронавируса nCoV-2019
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Российские военные специалисты в городе Ниш, где они проводят дезинфекцию медицинских учреждений в связи с эпидемией коронавируса nCoV-2019. Архивное фото
АЭРОДРОМ ЧКАЛОВСКИЙ (Московская область), 16 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие, с риском для жизни помогавшие бороться с коронавирусом в Сербии, выполнили свою задачу на "отлично", заявил заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.
"Достойно, с риском для жизни, на "отлично" выполнив сложнейшие задачи в Сербии, вы с честью вернулись на Родину, к своим родным и близким. Особые слова признательности - нашим военнослужащим-женщинам, стойкость и ответственность которых восхищает весь мир" - сказал он на торжественной встрече первого самолета, прибывшего из Сербии в субботу на подмосковный аэродром Чкаловский.
Награждение МО Сербии военных специалистов Минобороны РФ, помогавших в борьбе с COVID-19 в Сербии
Вчера, 13:18Распространение нового коронавируса
В Россию из Сербии вернулся первый самолет с военными медиками
По словам замминистра, благодаря эффективному труду российских специалистов, мирные миссии ВС РФ "становятся ярким символом товарищеской взаимопомощи и совместной борьбы с невзгодами на всей планете".
Как пояснили в военном ведомстве, торжественная встреча военнослужащих прошла с соблюдением санитарно-эпидемиологических мер, после проведения обязательных процедур термометрии и экспресс-тестирования военнослужащих на наличие коронавирусной инфекции.
Российские специалисты войск РХБ-защиты Минобороны России совместно с сербскими военными с 4 апреля по 16 мая провели полную дезинфекцию медицинских учреждений и социально значимых объектов в более чем 40 населенных пунктах Сербии. По данным Минобороны, обработано 376 зданий и сооружений, более 1,685 млн квадратных метров внутренних помещений, около 500 тысяч квадратных метров дорог.
Восемь врачебно-сестринских бригад приняли участие в осмотре и лечении 881 пациента, инфицированных коронавирусом. За это время российские эпидемиологи и вирусологи провели оценку и анализ эпидемиологической обстановки, дали рекомендации по проведению мероприятий противоэпидемического режима в медучреждениях более чем 30 городов Сербии.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
1410010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Андрей КартаполовВооруженные силы РФСербияБезопасностьОбщество
Рекомендуем
Министр обороны Сербии Александр Вулин приветствует российского военнослужащего
В Россию из Сербии вернулся второй самолет с военными медиками
Награждение МО Сербии военных специалистов Минобороны РФ, помогавших в борьбе с COVID-19 в Сербии
В Россию из Сербии вернулся первый самолет с военными медиками
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
Эксперт обвинил власти США в медленной реакции на ситуацию с COVID-19
Медики в госпитале в городе Ниш, в котором российские военные специалисты помогают подготовиться к приему пациентов во время эпидемии коронавируса nCoV-2019
В Россию из Сербии вернулся третий самолет с военными медиками
Атомная подводная лодка стратегического назначения Князь Владимир проекта 955А
Атомная подлодка "Князь Владимир" приступила к подводным испытаниям
Дмитрий Новиков
Депутат Новиков рассказал о самочувствии после выписки из больницы
Автомобиль полиции в Париже
В Париже полиция прибывает к месту, где ожидается акция "желтых жилетов"
Пустая набережная в Севастополе
Режим самоизоляции в Севастополе снимут с 18 мая
Военнослужащие 61-го отдельного полка морской пехоты Северного флота во время марш-броска
В Госдуме прокомментировали заявление США о "российской угрозе" в Арктике
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время встречи на полях Петербургского международного экономического форума
Премьер Армении считает отношения с Россией блестящими
Врач в больнице
В Армавире проверят сообщения о нарушениях при выплатах медикам
Париж
В Париже арестовали бизнесмена, обвиняемого по делу о геноциде в Руанде
Российские военные врачи и медицинский персонал совершают обход в больнице города Вршац в Сербии.
В Сербии первая колонна российских военных выдвинулась на аэродром
Джасинда Ардерн
Премьера Новой Зеландии не пустили в кафе из-за новых правил
Аэропорт Платов в Ростове-на-Дону
Вывозной рейс из Ташкента с 46 россиянами прибыл в Ростов-на-Дону
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00Киев привезет своих представителей Донбасса на переговоры в Минске
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния