Режим самоизоляции в Севастополе снимут с 18 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции в Севастополе с 18 мая отменяется для всех, кроме людей старше 65 лет, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
Ранее режим самоизоляции для жителей города вводился до 18 мая.
"Снимаем режим полной самоизоляции с 18 мая, оставляем режим для людей 65+… Тогда такой указ (о снятии режима самоизоляции) я сегодня подписываю, если нет возражений", - сказал Развожаев в ходе заседания оперативного штаба по противодействию COVID-19.
Он отметил, что требования самоизоляции пока сохранятся для группы риска – людей возрастом старше 65 лет. Останутся в силе электронные пропуска для въезда в регион, пропускные пункты на въезде в город будут функционировать и далее, отметил он. Люди, которые не имеют необходимых оснований для приезда в Севастополь, будут помещаться на две недели в обсерватор, сказал Развожаев. Режим ношения медицинских масок в транспорте и при посещении магазинов сохраняется.
По состоянию на утро 16 мая в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 135 человек. Выздоровели 74 человека, два человека умерли.
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