Режим самоизоляции в Севастополе снимут с 18 мая

"Снимаем режим полной самоизоляции с 18 мая, оставляем режим для людей 65+… Тогда такой указ (о снятии режима самоизоляции) я сегодня подписываю, если нет возражений", - сказал Развожаев в ходе заседания оперативного штаба по противодействию COVID-19.

Он отметил, что требования самоизоляции пока сохранятся для группы риска – людей возрастом старше 65 лет. Останутся в силе электронные пропуска для въезда в регион, пропускные пункты на въезде в город будут функционировать и далее, отметил он. Люди, которые не имеют необходимых оснований для приезда в Севастополь, будут помещаться на две недели в обсерватор, сказал Развожаев. Режим ношения медицинских масок в транспорте и при посещении магазинов сохраняется.