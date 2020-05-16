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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T23:01
https://ria.ru/20200516/1571548555.html
Режим самоизоляции в Севастополе снимут с 18 мая
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1f/1569381301_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_a94eb5547ad558d1b06cafdb5a85956b.jpg
РИА Новости

Режим самоизоляции в Севастополе снимут с 18 мая

14:25 16.05.2020 (обновлено: 23:01 16.05.2020)
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© РИА Новости / Константин МихальчевскийПустая набережная в Севастополе
Пустая набережная в Севастополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Режим самоизоляции в Севастополе с 18 мая отменяется для всех, кроме людей старше 65 лет, сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
Ранее режим самоизоляции для жителей города вводился до 18 мая.
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"Снимаем режим полной самоизоляции с 18 мая, оставляем режим для людей 65+… Тогда такой указ (о снятии режима самоизоляции) я сегодня подписываю, если нет возражений", - сказал Развожаев в ходе заседания оперативного штаба по противодействию COVID-19.
Он отметил, что требования самоизоляции пока сохранятся для группы риска – людей возрастом старше 65 лет. Останутся в силе электронные пропуска для въезда в регион, пропускные пункты на въезде в город будут функционировать и далее, отметил он. Люди, которые не имеют необходимых оснований для приезда в Севастополь, будут помещаться на две недели в обсерватор, сказал Развожаев. Режим ношения медицинских масок в транспорте и при посещении магазинов сохраняется.
По состоянию на утро 16 мая в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 135 человек. Выздоровели 74 человека, два человека умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыМихаил РазвожаевСевастопольОбщество
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