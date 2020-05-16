Академик рассказал об одном из самых маленьких пациентов с COVID-19

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Одному из самых маленьких российских пациентов с коронавирусом всего несколько недель отроду, рассказал академик Одному из самых маленьких российских пациентов с коронавирусом всего несколько недель отроду, рассказал академик РАН , гендиректор ГК " Мать и дитя " Марк Курцер.

"Возраст несколько недель, когда заболели и папа, и мама, произошло инфицирование у всей семьи - и вся семья поступила к нам. Он родился здоровым, был выписан из родильного дома, и спустя, там, 14 дней появились симптомы этого заболевания", - рассказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1"

Он также уточнил, что в его центре коронавирусная инфекция была выявлена у 66 беременных, у трех пациенток было состояние средней тяжести и тяжелой формы, у остальных - легкой.

Курцер отметил, что вопрос о прерывании беременности может встать в первом и даже, возможно, во втором триместре, когда речь идет о том, что пациентка может погибнуть.

"У рожденных от матерей, ковид-положительных, никаких данных… за влияние коронавирусной инфекции на развитие пороков у плода. Мы (с этим) не сталкивались", - добавил он.

Специалист рассказал, что в его клинике ни один ребенок не попал в реанимацию -им назначается более щадящая терапия, но включающая противовирусные препараты и антибиотики.

Он также добавил, что коронавирус не является прямым показанием к кесареву сечению все зависит от состояния организма роженицы.

Курцер уточнил, что женщина с коронавирусом не может кормить ребенка грудным молоком, при этом и само молоко сдается на ПЦР-диагностику. "Убедиться в том, что она ковид-отрицательна, и в этом случае, спустя две недели карантина после последнего ковид-отрицательного анализа она может приступить к кормлению грудью", - рассказал он.