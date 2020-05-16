Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T14:18
https://ria.ru/20200516/1571548331.html
Академик рассказал об одном из самых маленьких пациентов с COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571509858_0:470:2806:2048_1036x0_80_0_0_572db5874992d0e966b134c2cc69c97f.jpg
РИА Новости

Академик рассказал об одном из самых маленьких пациентов с COVID-19

14:18 16.05.2020
520
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Одному из самых маленьких российских пациентов с коронавирусом всего несколько недель отроду, рассказал академик РАН, гендиректор ГК "Мать и дитя" Марк Курцер.
"Возраст несколько недель, когда заболели и папа, и мама, произошло инфицирование у всей семьи - и вся семья поступила к нам. Он родился здоровым, был выписан из родильного дома, и спустя, там, 14 дней появились симптомы этого заболевания", - рассказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1".
Он также уточнил, что в его центре коронавирусная инфекция была выявлена у 66 беременных, у трех пациенток было состояние средней тяжести и тяжелой формы, у остальных - легкой.
Курцер отметил, что вопрос о прерывании беременности может встать в первом и даже, возможно, во втором триместре, когда речь идет о том, что пациентка может погибнуть.
"У рожденных от матерей, ковид-положительных, никаких данных… за влияние коронавирусной инфекции на развитие пороков у плода. Мы (с этим) не сталкивались", - добавил он.
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Вчера, 13:54Распространение нового коронавируса
Эпидемиолог назвал возможные варианты развития ситуации с коронавирусом
Специалист рассказал, что в его клинике ни один ребенок не попал в реанимацию -им назначается более щадящая терапия, но включающая противовирусные препараты и антибиотики.
Он также добавил, что коронавирус не является прямым показанием к кесареву сечению все зависит от состояния организма роженицы.
Курцер уточнил, что женщина с коронавирусом не может кормить ребенка грудным молоком, при этом и само молоко сдается на ПЦР-диагностику. "Убедиться в том, что она ковид-отрицательна, и в этом случае, спустя две недели карантина после последнего ковид-отрицательного анализа она может приступить к кормлению грудью", - рассказал он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
100402
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРоссийская академия наукОбщество
Рекомендуем
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач рассказала о "меняющихся" проявлениях коронавируса
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Вирусолог спрогнозировал несколько волн коронавируса в России
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Власти опровергли сообщения о смерти ребенка от COVID-19 в Москве
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Эпидемиолог назвал возможные варианты развития ситуации с коронавирусом
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Главврач рассказала о лечении тяжелых пациентов с коронавирусом
Город Ярославль и река Волга
Сын Эллы Фицджеральд находится на самоизоляции в Ярославле
Дмитрий Новиков
Депутат Новиков рассказал о самочувствии после выписки из больницы
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 820 человек с коронавирусом
Бывший председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов
Бывший сенатор Виктор Шудегов умер от коронавируса
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
Ученый не исключил, что разработчики пробуют вакцину от COVID-19 на себе
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач рассказал о риске осложнений при бессимптомном течении COVID-19
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Около двух тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу
Тестирование на коронавирус
В Петербурге умерли еще шесть пациентов с COVID-19
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Названо самое опасное осложнение коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16"Жуткое выкручивание тела": звезда сериала "Кухня" рассказала о COVID-19
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00Киев привезет своих представителей Донбасса на переговоры в Минске
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
Лента новостейМолния