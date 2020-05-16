В Екатеринбурге провели повторную дезинфекцию остановок и больниц

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Спасатели в Екатеринбурге из-за ситуации с коронавирусом провели повторную дезинфекцию остановок и больниц, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.
"Специалисты МЧС в Екатеринбурге повторно продезинфицировали около 30 тысяч квадратных метров территории шести медицинских учреждений, перепрофилированных для борьбы с СOVID-19, а также около 20 тысяч квадратных метров остановок общественного транспорта. На эти цели спасатели израсходовали около 5 тысяч литров хлорсодержащего раствора, безопасного для людей и животных", - говорится в сообщении.
Сотрудники МЧС проводят дезинфекцию в специальных средствах защиты, при помощи мобильных комплектов специальной обработки. Данные устройства позволяют проводить обработку больших площадей с минимальными временными затратами.
Всего с начала проведения санитарной обработки, которая началась 15 апреля, спасатели провели дезинфекцию больниц и остановок на общей площади около 90 тысяч квадратных метров, уточняет ГУМЧС.
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