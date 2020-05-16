В Екатеринбурге провели повторную дезинфекцию остановок и больниц

Сотрудники МЧС проводят дезинфекцию в специальных средствах защиты, при помощи мобильных комплектов специальной обработки. Данные устройства позволяют проводить обработку больших площадей с минимальными временными затратами.

Всего с начала проведения санитарной обработки, которая началась 15 апреля, спасатели провели дезинфекцию больниц и остановок на общей площади около 90 тысяч квадратных метров, уточняет ГУМЧС.