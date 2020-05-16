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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T14:15
https://ria.ru/20200516/1571548243.html
В Екатеринбурге провели повторную дезинфекцию остановок и больниц
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571456271_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_dcd9abe4cf1b9fdddb6d71b73d9cb76d.jpg
РИА Новости

В Екатеринбурге провели повторную дезинфекцию остановок и больниц

14:15 16.05.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию
Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Спасатели в Екатеринбурге из-за ситуации с коронавирусом провели повторную дезинфекцию остановок и больниц, сообщает в субботу ГУМЧС по Свердловской области.
"Специалисты МЧС в Екатеринбурге повторно продезинфицировали около 30 тысяч квадратных метров территории шести медицинских учреждений, перепрофилированных для борьбы с СOVID-19, а также около 20 тысяч квадратных метров остановок общественного транспорта. На эти цели спасатели израсходовали около 5 тысяч литров хлорсодержащего раствора, безопасного для людей и животных", - говорится в сообщении.
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Сотрудники МЧС проводят дезинфекцию в специальных средствах защиты, при помощи мобильных комплектов специальной обработки. Данные устройства позволяют проводить обработку больших площадей с минимальными временными затратами.
Всего с начала проведения санитарной обработки, которая началась 15 апреля, спасатели провели дезинфекцию больниц и остановок на общей площади около 90 тысяч квадратных метров, уточняет ГУМЧС.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Свердловская областьЕкатеринбургОбщество
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