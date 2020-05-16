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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T15:04
https://ria.ru/20200516/1571547447.html
Эпидемиолог назвал возможные варианты развития ситуации с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571541856_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_07b8e1d08d709e2c4c9e0cca1cbe8345.jpg
РИА Новости

Эпидемиолог назвал возможные варианты развития ситуации с коронавирусом

13:54 16.05.2020 (обновлено: 15:04 16.05.2020)
20685
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врач смотрит показания аппарата компьютерной томографии во время обследования пациента в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Коронавирус может повести себя двояко - стать изменчивым, как вирус гриппа, или не меняться, как вирус кори, и тогда вакцина от коронавируса возможно войдет в национальный календарь прививок, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Вирус себя может повести двояко. Он может повести себя как вирус гриппа, да, тогда он будет очень изменчив, и каждый сезон нам придется, или раз в два сезона, или раз в три сезона, это не принципиально, создавать новый вакцинный штамм, а может себя повести как вирус кори, который в процессе всей истории человечества и истории этого гриппа совершенно не меняется", - сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1".
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
15 мая, 08:37Распространение нового коронавируса
Врач: мы думали, что коронавирус пройдет так же быстро, как SARS и MERS
Он уточнил, что если вирус не будет меняться, то вакцина против COVID-19 войдет в национальный календарь прививок.
При этом, по словам Гинцбурга, этот вирус пришел надолго и всерьез, возможны вторая и третья волна вспышки заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургОбщество
Популярные комментарии
Что будет... Амеры с ума сойдут...
16 мая, 14:33
Сергей Запольский
6100111
Очень хорошо, что вакцина будет готова к концу лета, если конечно она будет помогать,от коронавируса. 🤔
16 мая, 14:22
ГРГражданин России
500209
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