Эпидемиолог назвал возможные варианты развития ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Коронавирус может повести себя двояко - стать изменчивым, как вирус гриппа, или не меняться, как вирус кори, и тогда вакцина от коронавируса возможно войдет в национальный календарь прививок, считает директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Вирус себя может повести двояко. Он может повести себя как вирус гриппа, да, тогда он будет очень изменчив, и каждый сезон нам придется, или раз в два сезона, или раз в три сезона, это не принципиально, создавать новый вакцинный штамм, а может себя повести как вирус кори, который в процессе всей истории человечества и истории этого гриппа совершенно не меняется", - сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1".
Он уточнил, что если вирус не будет меняться, то вакцина против COVID-19 войдет в национальный календарь прививок.
При этом, по словам Гинцбурга, этот вирус пришел надолго и всерьез, возможны вторая и третья волна вспышки заболевания.
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