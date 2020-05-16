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В Белоруссии за сутки выявили 951 заболевшего COVID-19
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РИА Новости

В Белоруссии за сутки выявили 951 заболевшего COVID-19

13:52 16.05.2020 (обновлено: 14:18 16.05.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске. Архивное фото
МИНСК, 16 мая - РИА Новости. Число зарегистрированных случаев инфицирования новым коронавирусои в Белоруссии за сутки выросло на 951 до 28 681, умерли еще 4 пациента, всего скончались 160 человек, сообщила в субботу пресс-служба минздрава страны.
По данным на пятницу, число случаев COVID-19 в Белоруссии достигло 27730, скончались 156 человек.
"Зарегистрирован 28 681 человек с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 335 057 тестов", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее данным, "за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 160 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
Согласно сообщению, в Белоруссии на 16 мая выздоровели и выписаны 9 498 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
В последнее время суточный прирост случаев инфицирования коронавирусом в Белоруссии составляет более 900. Замминистра здравоохранения Белоруссии Елена Богдан заявила, что республика выходит на плато заболевания новым коронавирусом. В свою очередь заместитель главного врача республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская прогнозирует, что в целом по республике к концу этого месяца, а в июне уже точно, страна выйдет на устойчивое снижение количества новых случаев COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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