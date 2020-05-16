В Китае шесть человек погибли в аварии с автобусом

На Ставрополье в ДТП со скорой погибли три человека

На Ставрополье в ДТП со скорой погибли три человека

Сообщается, что на момент аварии в автобусе находились 36 человек, двое из них скончались на месте, ещё четверо после прибытия в больницу. Остальные 30 человек были госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь.