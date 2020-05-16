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2020-05-16T13:48
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В Китае шесть человек погибли в аварии с автобусом
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РИА Новости

В Китае шесть человек погибли в аварии с автобусом

13:48 16.05.2020
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© AP Photo / Ng Han GuanПолицейский в Китае
Полицейский в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Полицейский в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Авария с участием автобуса произошла в субботу на скоростном шоссе в Китае, в результате погибли шесть человек, 30 были госпитализированы, сообщают Центральное телевидение Китая.
Авария произошла в 12.38 по местному времени (7.38 мск) на скоростном шоссе Пекин-Куньмин в районе уезде Шимянь городского округа Яань провинции Сычуань. Автобус направлялся из города Сичан в городской округ Яань, когда по пока неустановленной причине врезался в разделительные ограждения и перевернулся.
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Сообщается, что на момент аварии в автобусе находились 36 человек, двое из них скончались на месте, ещё четверо после прибытия в больницу. Остальные 30 человек были госпитализированы, им оказана необходимая медицинская помощь.
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