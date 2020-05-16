В Армении допустили решение вопроса с Конституционным судом в парламенте

ЕРЕВАН, 16 мая - РИА Новости. Власти Власти Армении допускают возможность решения вопроса, связанного с Конституционным судом, не на референдуме, а в парламенте, заявил в субботу премьер-министр страны Никол Пашинян

Пятого апреля в Армении планировался референдум по внесению изменений в Основной закон, предусматривающих прекращение полномочий председателя и членов Конституционного суда, назначенных до реформы конституции в 2015 году. Под планируемые изменения не подпали только двое из девяти судей КС. Остальные семеро, в том числе председатель Грайр Товмасян , стали членами КС в соответствии с положениями Основного закона в редакции 1995 и 2005 годов. Проект был разработан правящей фракцией "Мой шаг". Референдум был отложен в связи с введенным в стране из-за коронавируса чрезвычайным положением.

По словам премьера, из-за коронавирусной инфекции провести референдум будет невозможно как минимум год. "С другой стороны, мы не можем ждать решения ситуации вокруг Конституционного суда до завершения пандемии… Мы обратились в Венецианскую комиссию, и обсуждается возможность решения вопроса КС по какой-то формуле, частично или полностью, в парламенте", - сказал Пашинян в ходе пресс-конференции в онлайн-режиме.

Он уточнил, что провести референдум до мая 2021 года невозможно. "Следовательно, ничто не мешает наладить работу с международными партнерами в условиях новых реалий для эффективного и консенсусного решения", - указал премьер.

В Армении для борьбы с распространением коронавируса объявлено чрезвычайное положение с 16 марта по 13 июня. В стране, по данным на субботу, выявлены 4283 случая заражения, 55 человек скончались. С 4 мая в республике частично возобновили работу промышленность, сфера услуг, торговля и общепит, сняты ограничения на свободное передвижение граждан.

Согласно конституции, "во время военного или чрезвычайного положения референдум не проводится". Согласно армянскому законодательству, не состоявшийся в результате объявленного режима чрезвычайного положения референдум проводится не ранее чем через 50 и не позднее 65 дней после истечения срока ЧС. Президент республики назначает дату голосования в трехдневный срок после завершения режима чрезвычайного положения.