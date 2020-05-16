В Филатовской больнице в Москве лечатся более 820 человек с коронавирусом

"Всего на лечении: 1330. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1270, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 826, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 99. В ОРИТ: 152. На ИВЛ: 52", - написал он в Facebook.