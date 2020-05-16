В Филатовской больнице в Москве лечатся более 820 человек с коронавирусом

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Свыше 820 пациентов, в том числе 99 беременных и родивших женщин, лечатся в Филатовской больнице в Москве от коронавирусной инфекции, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 1330. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1270, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 826, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 99. В ОРИТ: 152. На ИВЛ: 52", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписали 180 человек, поступили 153 пациента.
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