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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T13:34
https://ria.ru/20200516/1571546975.html
В Филатовской больнице в Москве лечатся более 820 человек с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/01/1569430777_0:16:1000:579_1036x0_80_0_0_79819a47ac07bfb447bb0a3b1494b5ae.jpg
РИА Новости

В Филатовской больнице в Москве лечатся более 820 человек с коронавирусом

13:34 16.05.2020
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© АГН "Москва"Городская клиническая больница №15 имени Филатова
Городская клиническая больница №15 имени Филатова
© АГН "Москва"
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Свыше 820 пациентов, в том числе 99 беременных и родивших женщин, лечатся в Филатовской больнице в Москве от коронавирусной инфекции, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.
"Всего на лечении: 1330. Из них с диагнозами: внебольничная пневмония предположительно вирусной этиологии: 1270, в том числе пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+: 826, в том числе с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID+ у беременных и родильниц: 99. В ОРИТ: 152. На ИВЛ: 52", - написал он в Facebook.
Вечорко также сообщил, что за сутки выписали 180 человек, поступили 153 пациента.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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