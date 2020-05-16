Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T16:25
https://ria.ru/20200516/1571546941.html
В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления международных полетов
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569733688_0:67:3089:1804_1036x0_80_0_0_dc2acc3a056814a2c3c5a9647b941c66.jpg
РИА Новости

В Минтрансе назвали возможные сроки возобновления международных полетов

13:33 16.05.2020 (обновлено: 16:25 16.05.2020)
43472
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево
Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолеты на стоянке в аэропорту Шереметьево. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Министр транспорта России Евгений Дитрих надеется на открытие международных авиарейсов летом.
"Мы выражаем надежду, что такие решения могут состояться, но в первую очередь они будут зависеть от того, какая обстановка будет в тех странах, куда мы хотели бы отвезти нашего пассажира. И насколько нам в этом смысле разрешат наши санитарно-эпидемиологические власти, какие решения примет правительство и оперативный штаб", - сказал Дитрих журналистам.
Туристы осуществляют посадку в самолет
Вчера, 11:47
В июне не полетим. Туроператоры начали аннулировать выездные туры
Он отметил, что люди в долгой самоизоляции устали, многие из них очень хотят совершить поездки и нужно обеспечить безопасность перевозок.
"Для начала в июне, по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны. Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы, конечно, хотелось бы очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне, дать людям возможность погреться у теплого моря, у теплого солнышка, набраться витамина D, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы. Поэтому будем стараться, чтобы такое решение могло состояться", - сказал министр.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
41323128
Обсудить 6
Распространение нового коронавирусаПриостановка авиасообщения из-за коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Евгений ДитрихМинистерство транспорта РФ (Минтранс России)Общество
Популярные комментарии
Значит, завезут ещё чего-нибудь захребетники, болтаясь по миланским бутикам да лазурным берегам.
16 мая, 15:52
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
1700105
Рекомендуем
Закрытая детская площадка на одной из улиц Москвы
Власти Москвы рассказали о сроках ограничений из-за коронавируса
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Сдача донорской плазмы в Москве
Названа наиболее подверженная заражению коронавирусом группа крови
Президент России Владимир Путин
Путин дал новые поручения по ситуации с коронавирусом
Ситуация на курортах Турции
Турция планирует в июне начать принимать иностранных туристов
Кадры допроса и обысков по делу о размещении фото нацистов на сайте Бессмертный полк
СК назвал имена причастных к провокации во время "Бессмертного полка"
Автомобиль скорой помощи у больницы в Санкт-Петербурге
В Петербурге умер врач, заразившийся коронавирусом
Сотрудник полиции
В Москве метрополитен, роддома и больницы получили угрозы минирования
Лаборатория для тестирования на коронавирус
Собянин пояснил порядок массового тестирования на антитела к коронавирусу
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Главврач калужской больницы уволился из-за выплат медикам в 27 рублей
Аэропорт Бергамо
Италия снимет ограничения на поездки по Евросоюзу с 3 июня
Медицинские работники в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией на базе Медицинского научно-образовательного центра МГУ
В Москве впервые умерли за сутки более 70 пациентов с коронавирусом
Преподаватель проводит онлайн урок в аудитории Национального исследовательского технологического университета МИСиС
Некоторые вузы отказались от госэкзаменов из-за коронавируса
Сотрудники Роспотребназора встречают пассажиров самолета
В Минтрансе объяснили, почему в самолетах нельзя вводить дистанцирование
Сотрудник НИИ в лаборатории
Разработчик оценил сроки появления вакцины от COVID-19 в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Перенесшая COVID-19 телеведущая сообщила о "самых страшных часах в жизни"
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00Киев привезет своих представителей Донбасса на переговоры в Минске
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
00:58У трех жителей Абхазии подтвердился COVID-19
Лента новостейМолния