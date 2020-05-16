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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T13:33
https://ria.ru/20200516/1571546865.html
В США за сутки выявили более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570730373_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d4eb1d721c19b9480fb97f8d10de66a6.jpg
РИА Новости

В США за сутки выявили более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом

13:31 16.05.2020 (обновлено: 13:33 16.05.2020)
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© REUTERS / Mark MakelaМедицинские работники в Филадельфии
Медицинские работники в Филадельфии
© REUTERS / Mark Makela
Медицинские работники в Филадельфии
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Свыше 25 тысяч случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в США за сутки, более 1,6 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.
По его данным, за последние сутки в США зарегистрировали 25 050 новых случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 27 368.
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Жертвами коронавируса за последние сутки стали 1632 человека, днем ранее сообщалось о 1779 летальных исходах.
По данным университета, в США за все время коронавирусом заразились более 1 443 397 человек, скончались 87 568.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаУниверситет Джонса ХопкинсаКоронавирус COVID-19СШАВ мире
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