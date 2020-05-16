Ученый не исключил, что разработчики пробуют вакцину от COVID-19 на себе

Гинцбург отметил, что и он сам, и его коллеги готовы сделать себе инъекцию вакцины, но это не будет иметь никакого отношения к проведению клинических испытаний. По его словам, разработчики часто испытывают препараты на себе и своих родственниках, чтобы быть уверенными в качестве продукции.