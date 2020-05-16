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2020-05-16T13:31
https://ria.ru/20200516/1571546760.html
Ученый не исключил, что разработчики пробуют вакцину от COVID-19 на себе
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/11/1568745931_0:370:2984:2048_1036x0_80_0_0_9dee0313879bae2654e70e764e6aba6e.jpg
РИА Новости

Ученый не исключил, что разработчики пробуют вакцину от COVID-19 на себе

13:31 16.05.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСотрудник научно-исследовательской лаборатории "Генные и клеточные технологии" при Казанском федеральном университете готовит препарат
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории Генные и клеточные технологии при Казанском федеральном университете готовит препарат
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что разработчики пробуют вакцину от COVID-19 на себе, просто "не афишируют" этого.
Гинцбург отметил, что и он сам, и его коллеги готовы сделать себе инъекцию вакцины, но это не будет иметь никакого отношения к проведению клинических испытаний. По его словам, разработчики часто испытывают препараты на себе и своих родственниках, чтобы быть уверенными в качестве продукции.
При этом Гинцбург подчеркнул, что это не должно иметь никакого отношения к "официозу, который позволяет ввести препарат в гражданский оборот". Ученый также согласился с тем, что соблазн сделать себе инъекцию вакцины велик.
"А кто вам сказал, что мы не делаем? Ну, просто никто не афиширует это", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр ГинцбургОткрытия - РИА Наука
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