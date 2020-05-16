Ученый не исключил, что разработчики пробуют вакцину от COVID-19 на себе

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург не исключил, что разработчики пробуют вакцину от COVID-19 на себе, просто "не афишируют" этого.
Гинцбург отметил, что и он сам, и его коллеги готовы сделать себе инъекцию вакцины, но это не будет иметь никакого отношения к проведению клинических испытаний. По его словам, разработчики часто испытывают препараты на себе и своих родственниках, чтобы быть уверенными в качестве продукции.
При этом Гинцбург подчеркнул, что это не должно иметь никакого отношения к "официозу, который позволяет ввести препарат в гражданский оборот". Ученый также согласился с тем, что соблазн сделать себе инъекцию вакцины велик.
"А кто вам сказал, что мы не делаем? Ну, просто никто не афиширует это", - сказал он в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на канале "Россия 1".
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