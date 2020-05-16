В Иране зафиксировали минимальное за два месяца число смертей от COVID-19

ТЕГЕРАН, 16 мая – РИА Новости. От коронавируса в Иране за сутки скончались 35 человек, что является минимумом более чем за 2 месяца, сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.
"За сутки удалось выявить 1757 новых случаев заражения коронавирусом, всего (с 19 февраля) – 118 392. При этом выздоровели 93 147 человек. К сожалению, за прошедшие 24 часа также скончались 35 человек, однако это минимальный показатель за последние 70 дней", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
Общее же число жертв с 19 февраля, когда власти сообщили о первых случаях заболевания коронавирусом, достигло 6937, добавил он.
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