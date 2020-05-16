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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T13:30
https://ria.ru/20200516/1571546730.html
В Иране зафиксировали минимальное за два месяца число смертей от COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591734_0:254:2738:1794_1036x0_80_0_0_10fa261daa76255ca9396761cd2683af.jpg
РИА Новости

В Иране зафиксировали минимальное за два месяца число смертей от COVID-19

13:29 16.05.2020 (обновлено: 13:30 16.05.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 мая – РИА Новости. От коронавируса в Иране за сутки скончались 35 человек, что является минимумом более чем за 2 месяца, сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.
"За сутки удалось выявить 1757 новых случаев заражения коронавирусом, всего (с 19 февраля) – 118 392. При этом выздоровели 93 147 человек. К сожалению, за прошедшие 24 часа также скончались 35 человек, однако это минимальный показатель за последние 70 дней", - сказал он в эфире телеканала IRINN.
Общее же число жертв с 19 февраля, когда власти сообщили о первых случаях заболевания коронавирусом, достигло 6937, добавил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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