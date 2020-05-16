В Россию из Сербии вернулся первый самолет с военными медиками

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Первый самолет с российскими военными, которые помогали Сербии в борьбе с коронавирусом, приземлился на аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье, сообщило Минобороны РФ.
"Первый самолет военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия, прибыл на аэродром "Чкаловский" (Московская область)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после термометрии и экспресс-тестирования военных пройдет торжественная церемония встречи прибывшего из Сербии личного состава.
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