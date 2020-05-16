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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T14:47
https://ria.ru/20200516/1571546315.html
В Россию из Сербии вернулся первый самолет с военными медиками
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571216068_0:0:3077:1731_1036x0_80_0_0_cce2237f3283d0c1077211bd4c849240.jpg
РИА Новости

В Россию из Сербии вернулся первый самолет с военными медиками

13:18 16.05.2020 (обновлено: 14:47 16.05.2020)
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© РИА Новости / Олег ИвановНаграждение МО Сербии военных специалистов Минобороны РФ, помогавших в борьбе с COVID-19 в Сербии
Награждение МО Сербии военных специалистов Минобороны РФ, помогавших в борьбе с COVID-19 в Сербии
© РИА Новости / Олег Иванов
Награждение МО Сербии военных специалистов Минобороны РФ, помогавших в борьбе с COVID-19 в Сербии. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Первый самолет с российскими военными, которые помогали Сербии в борьбе с коронавирусом, приземлился на аэродроме "Чкаловский" в Подмосковье, сообщило Минобороны РФ.
"Первый самолет военно-транспортной авиации Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной военной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Республики Сербия, прибыл на аэродром "Чкаловский" (Московская область)", - говорится в сообщении.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Воздушно-космические силы РоссииИл-76СербияМосковская область (Подмосковье)БезопасностьВ мире
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