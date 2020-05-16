В больнице в Вологде изолировали более 400 человек из-за вспышки COVID-19

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Более 400 сотрудников и пациентов Городской больницы №1 в Более 400 сотрудников и пациентов Городской больницы №1 в Вологде , где произошла вспышка коронавируса, изолированы в корпусе этого медицинского комплекса, сообщает оперштаб Вологодской области

Накануне ведомство сообщало, что COVID-19 заразились 26 медработников и пациентов этой больницы. Соответствующий корпус закрыли на карантин.

"В медицинском учреждении произошла вспышка коронавирусной инфекции, в результате которой более 400 человек пациентов и медицинского персонала 14 дней будут оставаться в здании медицинского городка", - информирует оперштаб.

Согласно материалам оперштаба, в режиме обсерватора работает больничный корпус, в котором находятся урологическое, хирургическое, неврологическое и травматологическое отделения.

По данным оперштаба региона, на субботу в Вологодской области подтвержден 431 случай коронавируса, прирост за сутки составил 33 случая. Выздоровели 180 человек, трое скончались.