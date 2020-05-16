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2020-05-16T13:17
https://ria.ru/20200516/1571546221.html
В больнице в Вологде изолировали более 400 человек из-за вспышки COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543421_0:0:2906:1635_1036x0_80_0_0_02fa3252721acce5573d8d9c299ee7fd.jpg
РИА Новости

В больнице в Вологде изолировали более 400 человек из-за вспышки COVID-19

13:17 16.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Более 400 сотрудников и пациентов Городской больницы №1 в Вологде, где произошла вспышка коронавируса, изолированы в корпусе этого медицинского комплекса, сообщает оперштаб Вологодской области.
Накануне ведомство сообщало, что COVID-19 заразились 26 медработников и пациентов этой больницы. Соответствующий корпус закрыли на карантин.
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"В медицинском учреждении произошла вспышка коронавирусной инфекции, в результате которой более 400 человек пациентов и медицинского персонала 14 дней будут оставаться в здании медицинского городка", - информирует оперштаб.
Согласно материалам оперштаба, в режиме обсерватора работает больничный корпус, в котором находятся урологическое, хирургическое, неврологическое и травматологическое отделения.
По данным оперштаба региона, на субботу в Вологодской области подтвержден 431 случай коронавируса, прирост за сутки составил 33 случая. Выздоровели 180 человек, трое скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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