Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T13:16
https://ria.ru/20200516/1571546153.html
Московским медикам выплатили деньги за работу с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570836796_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_85db5d93b21cb5808fbb681e2c7709cb.jpg
РИА Новости

Московским медикам выплатили деньги за работу с коронавирусом

13:16 16.05.2020
497
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медик выходит из машины скорой медицинской помощи, доставившей пациента в карантинный центр в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Доплаты за работу с коронавирусными больными были доведены до всего медицинского персонала Москвы, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
"Специально разбирались с этим вопросом последние несколько дней, были вопиющие случаи в разных медучреждениях по стране. Но, насколько я знаю, у нас таких случаев нет. Есть оформительские задержки, которые происходили в течение недели, но, насколько я знаю, все деньги, которые были выделены по федеральной и московской линии, до всего медперсонала доведены", - сообщил Немерюк.
Медик у машины скорой помощи
Вчера, 09:51Распространение нового коронавируса
СК разберется с допвыплатами врачам скорой в Новосибирске и Искитиме
Говоря о масочном режиме, он отметил, что ежедневно городу нужно порядка четырех миллионов масок и столько же перчаток. Отвечая на вопрос, почему в Москве не могут раздавать маски бесплатно, он ответил, что любая бесплатная раздача вызовет спекуляции.
"Как в Париже, сразу бы возник черный рынок масок и спекуляции. Если где-то выдаётся бесплатно, то, соответственно, это "бесплатно" перетекает рядом за "платно"... Это мировой опыт, мировая практика... Любая бесплатная раздача приводит к тому, что возникает спекуляция, некий темный рынок",- сказал Немерюк.
По его словам, из этих четырех миллионов масок три - привозные, остальные производит Москва с себестоимостью в 7 рублей за штуку.
"Четыре миллиона масок в сутки необходимо Москве. Из них большое количество уходит на работников медицинских учреждений и муниципальные службы, которые в ежедневном формате обрабатывают подъезды, общественный транспорт и другие публичные места. То, что производит Москва за 7 рублей, в первую очередь уходит на эти нужды по себестоимости в 7 рублей", - отметил он.
"То, что Москва и другие службы приобретают,... из Китая маска сейчас стоит порядка 26 рублей 40 копеек, это только себестоимость без всего... Это примерная стоимость тех 3 миллионов привозных масок, которые потребляются в том числе и горожанами", - добавил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о доплатах для медработников от 30 до 70 тысяч рублей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
251004
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Алексей НемерюкСергей СобянинМоскваОбщество
Рекомендуем
Покупатель в продуктовом магазине в Москве
Опрос: число россиян, посещающих магазины ежедневно, упало почти втрое
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Забор крови для экспресс-диагностики на антитела к коронавирусу
Около двух тысяч москвичей сдали тест на антитела к коронавирусу
Кадры допроса и обысков по делу о размещении фото нацистов на сайте Бессмертный полк
СК назвал имена причастных к провокации во время "Бессмертного полка"
Закрытая детская площадка на одной из улиц Москвы
Власти Москвы рассказали о сроках ограничений из-за коронавируса
Бывший председатель комитета Совета Федерации РФ по науке, культуре, образованию, здравоохранению и экологии Виктор Шудегов
Бывший сенатор Виктор Шудегов умер от коронавируса
Смартфон
В Москве аннулируют около 400 "ночных" штрафов за нарушение самоизоляции
Врач в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
В Москве от коронавируса умер 71 человек
Награждение МО Сербии военных специалистов Минобороны РФ, помогавших в борьбе с COVID-19 в Сербии
В Россию из Сербии вернулся первый самолет с военными медиками
Офисный работник
Россияне стали чаще жаловаться на увольнения, заявили в ОНФ
Сотрудник НИИ в лаборатории
Разработчик оценил сроки появления вакцины от COVID-19 в России
Медицинские работники в Филадельфии
В США за сутки выявили более 25 тысяч случаев заражения коронавирусом
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
В Иране зафиксировали минимальное за два месяца число смертей от COVID-19
Надпись Не входите, изоляция в палате отделения неотложной помощи в больнице в Мадриде, Испания
В Испании за сутки умерли 102 пациента с коронавирусом
Мужчина со смартфоном
Власти Москвы призвали не обманывать приложение по COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00Киев привезет своих представителей Донбасса на переговоры в Минске
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
00:58У трех жителей Абхазии подтвердился COVID-19
00:03Определено место проведения Евровидения в 2021 году
Лента новостейМолния