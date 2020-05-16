Московским медикам выплатили деньги за работу с коронавирусом

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Доплаты за работу с коронавирусными больными были доведены до всего медицинского персонала Москвы, сообщил руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в интервью радиостанции "Эхо Москвы".
"Специально разбирались с этим вопросом последние несколько дней, были вопиющие случаи в разных медучреждениях по стране. Но, насколько я знаю, у нас таких случаев нет. Есть оформительские задержки, которые происходили в течение недели, но, насколько я знаю, все деньги, которые были выделены по федеральной и московской линии, до всего медперсонала доведены", - сообщил Немерюк.
Говоря о масочном режиме, он отметил, что ежедневно городу нужно порядка четырех миллионов масок и столько же перчаток. Отвечая на вопрос, почему в Москве не могут раздавать маски бесплатно, он ответил, что любая бесплатная раздача вызовет спекуляции.
"Как в Париже, сразу бы возник черный рынок масок и спекуляции. Если где-то выдаётся бесплатно, то, соответственно, это "бесплатно" перетекает рядом за "платно"... Это мировой опыт, мировая практика... Любая бесплатная раздача приводит к тому, что возникает спекуляция, некий темный рынок",- сказал Немерюк.
По его словам, из этих четырех миллионов масок три - привозные, остальные производит Москва с себестоимостью в 7 рублей за штуку.
"Четыре миллиона масок в сутки необходимо Москве. Из них большое количество уходит на работников медицинских учреждений и муниципальные службы, которые в ежедневном формате обрабатывают подъезды, общественный транспорт и другие публичные места. То, что производит Москва за 7 рублей, в первую очередь уходит на эти нужды по себестоимости в 7 рублей", - отметил он.
"То, что Москва и другие службы приобретают,... из Китая маска сейчас стоит порядка 26 рублей 40 копеек, это только себестоимость без всего... Это примерная стоимость тех 3 миллионов привозных масок, которые потребляются в том числе и горожанами", - добавил он.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о доплатах для медработников от 30 до 70 тысяч рублей.
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