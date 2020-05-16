Московским медикам выплатили деньги за работу с коронавирусом

"Специально разбирались с этим вопросом последние несколько дней, были вопиющие случаи в разных медучреждениях по стране. Но, насколько я знаю, у нас таких случаев нет. Есть оформительские задержки, которые происходили в течение недели, но, насколько я знаю, все деньги, которые были выделены по федеральной и московской линии, до всего медперсонала доведены", - сообщил Немерюк.