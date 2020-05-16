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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T15:30
https://ria.ru/20200516/1571545937.html
Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом через пачку чипсов
https://cdn23.img.ria.ru/images/83909/47/839094785_0:105:2000:1230_1036x0_80_0_0_c4b18161421b8201dd4f7779fcfad2ce.jpg
РИА Новости

Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом через пачку чипсов

13:07 16.05.2020 (обновлено: 15:30 16.05.2020)
10551
© Fotolia / farbkombinat Чипсы
Чипсы
© Fotolia / farbkombinat
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал сообщения о возможности заразиться коронавирусом через пачку чипсов.
О таком варианте передачи вируса сообщили сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС. По их словам, риск заразиться возрастает, если люди едят из общей упаковки или посуды, а также брали в руки пищу, например чипсы, сухарики, орехи и другие закуски.
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Альтштейн пояснил, что если люди едят из одной пачки и у кого-то из них есть вирус, то он перенесет его на всех.
"Это все равно что люди пожимают друг другу руки, обнимаются, целуются. Вы тогда получаете такое заражение", — сказал он в эфире РЕН ТВ.
Вирусолог подчеркнул, что это касается только людей, которые не живут вместе. Если же это члены одной семьи, то они и без того постоянно контактируют друг с другом. По словам Альтштейна, если в семье есть хоть один заболевший COVID-19, то вирус в любом случае передастся всем остальным.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнКоронавирус в РоссииРоссияНИИ им. ГамалеиЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
А вот через общий на троих стакан с 70% самогоном вирус не передается из-за самодезинфекции. Можете добавить эту информацию к иследованию...
16 мая, 13:22
YSYar S
1110200
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