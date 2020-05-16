Вирусолог оценил риск заражения коронавирусом через пачку чипсов

О таком варианте передачи вируса сообщили сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС. По их словам, риск заразиться возрастает, если люди едят из общей упаковки или посуды, а также брали в руки пищу, например чипсы, сухарики, орехи и другие закуски.

Альтштейн пояснил, что если люди едят из одной пачки и у кого-то из них есть вирус, то он перенесет его на всех.

"Это все равно что люди пожимают друг другу руки, обнимаются, целуются. Вы тогда получаете такое заражение", — сказал он в эфире РЕН ТВ

Вирусолог подчеркнул, что это касается только людей, которые не живут вместе. Если же это члены одной семьи, то они и без того постоянно контактируют друг с другом. По словам Альтштейна, если в семье есть хоть один заболевший COVID-19, то вирус в любом случае передастся всем остальным.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.