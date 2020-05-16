Власти Москвы рассказали о сроках ограничений из-за коронавируса

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. До 21-22 мая рано говорить о новом смягчении ограничений в связи с коронавирусом в До 21-22 мая рано говорить о новом смягчении ограничений в связи с коронавирусом в Москве , сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире радиостанции " Эхо Москвы ".

По его словам, еще две недели после майских праздников надо подождать и посмотреть на динамику.

"Именно по этой причине срок самоизоляции в Москве был продлен до 31 мая. <...> Говорим с Роспотребнадзором , у них, понятно, какие-то свои планы есть, но до примерно 21-22 числа, наверное, говорить преждевременно о тех послаблениях, которые могли бы быть в ближайшее время", — сказал Немерюк.

Руководитель департамента отметил, что каждый день в Москве примерно 50-70 магазинов штрафуют за несоблюдение требований безопасности. По его словам, предприятия торговли могут получить штраф, если сотрудник магазина не надел маску либо ее снял.

Пандемия коронавируса охватила почти все страны мира. По данным ВОЗ, заразились более 4,4 миллиона человек, из которых около 302 тысяч умерли и свыше миллиона излечились.

В России выявлено более 272 тысяч случаев заражения, из них свыше двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч пациентов выздоровели.

Президент России Владимир Путин 11 мая на совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране объявил, что шестинедельный режим нерабочих дней завершается с 12 мая. Региональные власти в зависимости от ситуации с коронавирусом могут смягчать, ужесточать, а в некоторых случая дополнять ограничения.