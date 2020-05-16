СК проверит данные о невыплате надбавок работникам скорой в Иркутске

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку по информации СМИ о том, что работники скорой помощи в Иркутске не получают положенных им выплат за работу в условиях пандемии коронавируса, сообщается на сайте СК РФ.
Сообщается, что 16 мая в интернете появилось видеообращение, которое записали работники скорой помощи Иркутска. Медперсонал пожаловался на отсутствие доплат за работу в условиях распространения коронавируса.
"По данному факту следственными органами СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют все обстоятельства и опрашивают медработников. Сообщается, что по результатам проверки будет принято решение.
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