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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T13:01
https://ria.ru/20200516/1571545793.html
СК проверит данные о невыплате надбавок работникам скорой в Иркутске
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571337711_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_b1d521992253fc4ef75ca4ee92b39b59.jpg
РИА Новости

СК проверит данные о невыплате надбавок работникам скорой в Иркутске

13:01 16.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик
Медик
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Следователи начали проверку по информации СМИ о том, что работники скорой помощи в Иркутске не получают положенных им выплат за работу в условиях пандемии коронавируса, сообщается на сайте СК РФ.
Сообщается, что 16 мая в интернете появилось видеообращение, которое записали работники скорой помощи Иркутска. Медперсонал пожаловался на отсутствие доплат за работу в условиях распространения коронавируса.
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"По данному факту следственными органами СК РФ по Иркутской области начата доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат", - говорится в сообщении.
Следователи выясняют все обстоятельства и опрашивают медработников. Сообщается, что по результатам проверки будет принято решение.
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