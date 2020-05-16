В Красноярском крае умерли два пациента с коронавирусом

КРАСНОЯРСК, 16 мая - РИА Новости. Двое мужчин с диагнозом COVID-19 скончались за сутки в Красноярском крае, общее число умерших с вирусом выросло до 18 человек, сообщили журналистам в минздраве региона.
"Число умерших выросло до 18, скончались двое мужчин, оба в возрасте. На аппаратах ИВЛ находятся 18 человек", - сказала представитель минздрава.
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 10.00 (мск) 16 мая в Красноярском крае зарегистрировано всего 1651 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19 на 43 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.