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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:59
https://ria.ru/20200516/1571545747.html
В Красноярском крае умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543567_0:319:2874:1936_1036x0_80_0_0_fcd0e4a35abd7449340f6071d94bd4c7.jpg
РИА Новости

В Красноярском крае умерли два пациента с коронавирусом

12:59 16.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач в больнице
Врач в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач в больнице. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 мая - РИА Новости. Двое мужчин с диагнозом COVID-19 скончались за сутки в Красноярском крае, общее число умерших с вирусом выросло до 18 человек, сообщили журналистам в минздраве региона.
"Число умерших выросло до 18, скончались двое мужчин, оба в возрасте. На аппаратах ИВЛ находятся 18 человек", - сказала представитель минздрава.
Врачи
15 мая, 11:26Распространение нового коронавируса
В Красноярском крае число погибших пациентов с COVID-19 выросло до 16
По данным регионального главка Роспотребнадзора, на 10.00 (мск) 16 мая в Красноярском крае зарегистрировано всего 1651 лабораторно подтвержденный случай заболевания COVID-19 на 43 территориях края, в том числе за последние сутки зарегистрирован 61 случай заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Красноярский крайОбщество
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