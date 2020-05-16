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2020-05-16T19:21
https://ria.ru/20200516/1571545715.html
Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России
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РИА Новости

Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России

12:58 16.05.2020 (обновлено: 19:21 16.05.2020)
41678
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что без фундаментальной науки и инженерных кадров у РФ не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых нет ни у одной страны мира.
"Это факт, абсолютно уже очевидный - у нас бы никогда не было современных видов вооружения, высокотехнологичных видов, именно высокотехнологичных, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира. Как мы это могли сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров", - сказал глава государства в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", анонс которой опубликован в субботу.
Президент отметил, что это было бы абсолютно невозможно, "но мы это сделали".
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РоссияВладимир ПутинНаукаБезопасность
Популярные комментарии
При путине осталась фундаментальная наука?
16 мая, 14:28
Gedeon Prime
9436422104
Ну это пока что все слова, о каком там оружии идет речь, народ оценить не может. А вот то что у нас экономика никакая и без нефтяной трубы мы ничто это факт. Что болтать то по пустому?
16 мая, 14:28
DjDima j
104211055
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