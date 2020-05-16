Путин объяснил наличие уникальных видов оружия у России

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что без фундаментальной науки и инженерных кадров у РФ не было бы высокотехнологичных видов оружия, которых нет ни у одной страны мира.
"Это факт, абсолютно уже очевидный - у нас бы никогда не было современных видов вооружения, высокотехнологичных видов, именно высокотехнологичных, которых пока, во всяком случае, нет ни у одной страны мира. Как мы это могли сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров", - сказал глава государства в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", анонс которой опубликован в субботу.
Президент отметил, что это было бы абсолютно невозможно, "но мы это сделали".