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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T14:03
https://ria.ru/20200516/1571545670.html
Разработчик оценил сроки появления вакцины от COVID-19 в России
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/07/1569672139_0:0:3086:1737_1036x0_80_0_0_2b326fd909db97f7488fa78f78c018a2.jpg
РИА Новости

Разработчик оценил сроки появления вакцины от COVID-19 в России

12:56 16.05.2020 (обновлено: 14:03 16.05.2020)
53407
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСотрудник НИИ в лаборатории
Сотрудник НИИ в лаборатории
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о создании вакцины против коронавируса.
По его словам, разработка началась еще в середине февраля. В ее создании помогла универсальная платформа, которую раньше применяли против лихорадки Эбола и коронавируса MERS.
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Гинцбург добавил, что вакцину будут вводить в плечо. Пока что разработка проходит официальные доклинические испытания, а затем центр подаст в Минздрав документы для получения разрешения на клинические исследования на людях.

Надеюсь, эта стадия до подачи документов еще продлится в течение месяца", — сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1".

По его словам, испытания на мелких животных — на мышах и морских свинках — показали очень высокую иммуногенность.
Директор центра не исключил, что производство вакцины может начаться в ближайшие месяцы.
"Думаю, к концу лета. Я хотел бы думать, я бы так ответил", — сказал Гинцбург.
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Он отметил, что и он сам, и его коллеги готовы сделать инъекцию вакцины себе, но это не будет иметь никакого отношения к клиническим испытаниям. По его словам, разработчики часто испытывают препараты на себе и родственниках, чтобы быть уверенными в качестве продукции.
Однако, подчеркнул Гинцбург, это не должно иметь никакого отношения к "официозу, который позволяет ввести препарат в гражданский оборот".
При этом он согласился с тем, что соблазн сделать себе инъекцию велик.
"А кто вам сказал, что мы не делаем? Ну, просто никто не афиширует это", — добавил ученый.
По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Популярные комментарии
На Ваш ум и совесть, господа ученые, вся надежда сегодня. Главное взаимодействовать друг с другом во благо общества для успешного решения задачи
16 мая, 13:24
Фин здрав
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Зачем вбрасывать откровенную ложь? Никто в мире ещё не создал вакцину...
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