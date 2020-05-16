Разработчик оценил сроки появления вакцины от COVID-19 в России

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о создании вакцины против коронавируса

По его словам, разработка началась еще в середине февраля. В ее создании помогла универсальная платформа, которую раньше применяли против лихорадки Эбола и коронавируса MERS

Гинцбург добавил, что вакцину будут вводить в плечо. Пока что разработка проходит официальные доклинические испытания, а затем центр подаст в Минздрав документы для получения разрешения на клинические исследования на людях.

Надеюсь, эта стадия до подачи документов еще продлится в течение месяца", — сказал Гинцбург в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1".

По его словам, испытания на мелких животных — на мышах и морских свинках — показали очень высокую иммуногенность.

Директор центра не исключил, что производство вакцины может начаться в ближайшие месяцы.

"Думаю, к концу лета. Я хотел бы думать, я бы так ответил", — сказал Гинцбург.

Он отметил, что и он сам, и его коллеги готовы сделать инъекцию вакцины себе, но это не будет иметь никакого отношения к клиническим испытаниям. По его словам, разработчики часто испытывают препараты на себе и родственниках, чтобы быть уверенными в качестве продукции.

Однако, подчеркнул Гинцбург, это не должно иметь никакого отношения к "официозу, который позволяет ввести препарат в гражданский оборот".

При этом он согласился с тем, что соблазн сделать себе инъекцию велик.

"А кто вам сказал, что мы не делаем? Ну, просто никто не афиширует это", — добавил ученый.

По последним данным, в России число случаев заражения коронавирусом превысило 272 тысячи, более двух с половиной тысяч человек скончались, порядка 63 тысяч вылечились.