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2020-05-16T12:56
https://ria.ru/20200516/1571545631.html
Минтранс работает над вопросом продажи масок и перчаток на всех объектах
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571479075_0:253:2894:1881_1036x0_80_0_0_9a60c0e013a4279decdb9c001c2b2caf.jpg
РИА Новости

Минтранс работает над вопросом продажи масок и перчаток на всех объектах

12:56 16.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМужчина покупает билет на автобус на автовокзале в Пятигорске
Мужчина покупает билет на автобус на автовокзале в Пятигорске
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Мужчина покупает билет на автобус на автовокзале в Пятигорске. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Минтранс России работает над вопросом продажи масок и перчаток на каждом транспортном объекте в России, сообщил министр транспорта Евгений Дитрих.
Министр в субботу лично проверял работу транспортного комплекса столицы в новых условиях из-за ситуации с коронавирусом. Начал он с Белорусского вокзала. Там в кассе Дитрих сам купил маску и перчатки и надел их.
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"Мы как раз работаем над тем, чтобы это можно было сделать на каждом объекте. Мы разговаривали с многими пассажирами. Они говорят нам о том, что все с радостью возвращаются на работу, в поездки, но многие говорят о том, что им очень страшно от того, что они могут заразиться, потому что на транспорте много народа", - сообщил Дитрих, отвечая на вопрос, можно ли купить маску и перчатки на каждом транспортном объекте.
"Именно для того, чтобы эту боязнь, этот риск снизить, показать, что транспорт сегодня безопасен, именно для этого всё это мы делаем", - продолжил министр.
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Маски и перчатки будут продаваться в пригородных билетных кассах на вокзалах на сети РЖД, на транспортно-пересадочных узлах (ТПУ), в том числе на остановках Московского центрального кольца (МЦК), а также в вендинговых автоматах, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе РЖД. Там отмечали, что продажей масок будет заниматься не сама компания, а пригородные перевозчики или коммерческие структуры.
Корреспондент РИА Новости в субботу убедился, что автоматы с перчатками, масками и антисептиками стоят на Белорусском вокзале.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Московское центральное кольцо (МЦК)Евгений ДитрихРЖДОбщество
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