Минтранс работает над вопросом продажи масок и перчаток на всех объектах

"Мы как раз работаем над тем, чтобы это можно было сделать на каждом объекте. Мы разговаривали с многими пассажирами. Они говорят нам о том, что все с радостью возвращаются на работу, в поездки, но многие говорят о том, что им очень страшно от того, что они могут заразиться, потому что на транспорте много народа", - сообщил Дитрих, отвечая на вопрос, можно ли купить маску и перчатки на каждом транспортном объекте.