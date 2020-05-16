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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:55
https://ria.ru/20200516/1571545600.html
Во Владимирской области за сутки вылечились более 80 пациентов с COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542052_0:0:3271:1840_1036x0_80_0_0_7f841ec239b88447b164d847eff27be6.jpg
РИА Новости

Во Владимирской области за сутки вылечились более 80 пациентов с COVID-19

12:55 16.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи
Врачи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Более 80 пациентов выздоровели после коронавирусной инфекции во Владимирской области за сутки, общее число победивших болезнь достигло 232, сообщила администрация региона.
Во Владимирской области за прошедшие сутки подтверждено 65 случаев COVID-19. Всего в регионе зарегистрировано 1657 случаев заболевания. По данным на 15 мая, в регионе 15 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией умерли.
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"В регионе выздоровели 232 пациента с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении. Накануне сообщалось о 149 выздоровевших.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимирская областьОбщество
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