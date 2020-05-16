В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Крымские ученые-археологи назвали бессмыслицей и глупостью санкции Киева против российских научных организаций.

"Это полностью бессмысленный шаг. В этом списке практически все учреждения, которые ведут раскопки в Крыму , ни одно из них активами на Украине не обладает. А санкции в отношении совместной работы и публикаций тем более бессмысленны. На работе нашего учреждения и работе других — в этом я абсолютно уверен — это абсолютно никак не скажется, это просто глупость", — сказал РИА Новости директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.

Он отметил, что с 2014 года финансированием института занимаются исключительно российские власти и оно стало гораздо лучше, чем в годы, когда институт входил в состав Академии наук Украины.

"Мы с 2014 года не прекращали работу по изучению и сохранению подводных памятников в прибрежной зоне Крыма. <…> Эти санкции никак не повлияют на нашу работу, мы сегодня самодостаточны, наши контакты, в том числе с учеными с Украины и других стран, не пострадают", — сказал РИА Новости заместитель директора по научной работе Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

Он пояснил, что центр совместно с Институтом Эрмитажа и Институтом культуры РАН ведет исследования подводного античного города Акра в районе Керчи и другие важные работы.

"Ну глупость, что я могу сказать. Мы как работали, так и будем работать. Жалко, что со временем накал страстей только возрастает, хотя хотелось, чтобы контакты, наоборот, наладились", — сказал РИА Новости директор археологического заповедника "Неаполь Скифский" Юрий Зайцев. По его словам, санкции не помешают контактам с украинскими учеными, которые продолжаются на личном уровне.