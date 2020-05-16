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2020-05-16T14:19
https://ria.ru/20200516/1571545541.html
В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций
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РИА Новости

В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций

12:53 16.05.2020 (обновлено: 14:19 16.05.2020)
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© Фото : страница в "ВКонтакте" Руслана БальбекаАрхеологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму
Археологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму
© Фото : страница в "ВКонтакте" Руслана Бальбека
Археологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая — РИА Новости. Крымские ученые-археологи назвали бессмыслицей и глупостью санкции Киева против российских научных организаций.
"Это полностью бессмысленный шаг. В этом списке практически все учреждения, которые ведут раскопки в Крыму, ни одно из них активами на Украине не обладает. А санкции в отношении совместной работы и публикаций тем более бессмысленны. На работе нашего учреждения и работе других — в этом я абсолютно уверен — это абсолютно никак не скажется, это просто глупость", — сказал РИА Новости директор Института археологии Крыма РАН Вадим Майко.
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Он отметил, что с 2014 года финансированием института занимаются исключительно российские власти и оно стало гораздо лучше, чем в годы, когда институт входил в состав Академии наук Украины.
"Мы с 2014 года не прекращали работу по изучению и сохранению подводных памятников в прибрежной зоне Крыма. <…> Эти санкции никак не повлияют на нашу работу, мы сегодня самодостаточны, наши контакты, в том числе с учеными с Украины и других стран, не пострадают", — сказал РИА Новости заместитель директора по научной работе Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.
Он пояснил, что центр совместно с Институтом Эрмитажа и Институтом культуры РАН ведет исследования подводного античного города Акра в районе Керчи и другие важные работы.
"Ну глупость, что я могу сказать. Мы как работали, так и будем работать. Жалко, что со временем накал страстей только возрастает, хотя хотелось, чтобы контакты, наоборот, наладились", — сказал РИА Новости директор археологического заповедника "Неаполь Скифский" Юрий Зайцев. По его словам, санкции не помешают контактам с украинскими учеными, которые продолжаются на личном уровне.
Накануне украинские власти распространили санкции на российские учреждения культуры и науки — Русское географическое общество, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, Институт археологии РАН, МГУ имени Ломоносова и многие другие. Кроме того, в списке числятся археологические организации и институты Крыма, а также Крымский федеральный университет.
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