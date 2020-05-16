Саудовская нефть начнет поступать на белорусский НПЗ в субботу

"Сегодня днем из Клайпеды (порт в Литве - ред.) на "Нафтан" прибудет первый железнодорожный состав с саудовской нефтью из 60 цистерн", - говорится в комментарии Тищенко, поступившем в РИА Новости. Он уточнил, что этим составом прибудет 3,6 тысячи тонн.