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2020-05-16T12:48
https://ria.ru/20200516/1571545282.html
Саудовская нефть начнет поступать на белорусский НПЗ в субботу
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РИА Новости

Саудовская нефть начнет поступать на белорусский НПЗ в субботу

12:48 16.05.2020
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© РИА Новости / Иван РудневНефтеперерабатывающий завод ООО "Нафтан", расположенный в городе Новополоцке
Нефтеперерабатывающий завод ООО Нафтан, расположенный в городе Новополоцке
© РИА Новости / Иван Руднев
МИНСК, 16 мая - РИА Новости. Нефть из первой партии саудовской нефти начнет поступать в субботу днем на нефтеперерабатывающее предприятие "Нафтан" в Витебской области Белоруссии, сообщил пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Сегодня днем из Клайпеды (порт в Литве - ред.) на "Нафтан" прибудет первый железнодорожный состав с саудовской нефтью из 60 цистерн", - говорится в комментарии Тищенко, поступившем в РИА Новости. Он уточнил, что этим составом прибудет 3,6 тысячи тонн.
В конце апреля Тищенко сообщил, что Минск закупил первую партию нефти у национальной нефтекомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco с транспортировкой по морю через порт в Клайпеде. Объем этой партии составляет 87 тысяч тонн.
Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком - Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Белоруссия работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ - по морю, с перевалкой в портах в Одессе и Клайпеде. Для полной загрузки двух своих НПЗ Белоруссии необходимо ежемесячно около 2 миллионов тонн нефти.
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Поставки российской нефти в Белоруссию в мае подтверждены на уровне 1,13 миллиона тонн. В начале мая первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой заявил, что правительство намерено продолжать работать над закупками нефти, альтернативной российской, в том числе с США и Саудовской Аравией.
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БелнефтехимSaudi AramcoКлайпедаВитебская областьСаудовская АравияБелоруссияВ миреЭкономика
Популярные комментарии
А это минус для роскомпаний, но зп никто им снижать не будет, значит повысят цены или налоги для россиян.
16 мая, 13:00
Свобода Слова
13000110
Танкером, железной дорогой она станет для батьки золотой. И это будут крохи.... По сравнению с трубой. Скорее это политика а не экономика. Типа вот вам покажу... Ну что посмотрим хватит ли у батьки грошев ...
16 мая, 13:19
Просто так
1110018
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