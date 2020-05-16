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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:47
https://ria.ru/20200516/1571545226.html
В Липецкой области умер четвертый пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542052_0:0:3271:1840_1036x0_80_0_0_7f841ec239b88447b164d847eff27be6.jpg
РИА Новости

В Липецкой области умер четвертый пациент с коронавирусом

12:47 16.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в больнице
Врачи в больнице
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи в больнице. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 16 мая - РИА Новости. Пожилой мужчина, у которого диагностировали двустороннюю внебольничную пневмонию, стал четвертым пациентом с подтвержденным COVID-19, умершим в Липецкой области, сообщает администрация региона.
"В Липецкой области зарегистрирована четвертая смерть пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19. Мужчина 1957 года рождения скончался сегодня. Он проживал в Липецке", - говорится в сообщении.
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У пациента, который скончался в Липецкой областной клинической инфекционной больнице, была диагностирована внебольничная двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией.
"Врачи прилагали все возможные усилия для спасения жизни больного. Лечение осложнялось наличием у пациента сахарного диабета и тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы. На фоне тяжелого течения пневмонии прогрессировала легочно-сердечная недостаточность", - говорится в сообщении.
В Липецкой области зарегистрировано 1133 случая новой коронавирусной инфекции, 287 человек выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Липецкая областьОбщество
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