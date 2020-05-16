Заболевшая COVID-19 депутат Пушкина рассказала, чем занимается в больнице

"Лечусь в больнице. Работаю дистанционно. Смотрю пленарные заседания. Комментирую все темы, которые веду и курирую. Много читаю. Регулярно делаю дыхательную гимнастику. Выдержать пребывание в четырех стенах таким энергичным людям, как я, сложно. Помогает жесткая самодисциплина. Я все делаю по часам. Подъем, процедуры, физкультура, снова процедуры, звонки, чтение, комментарии и так далее", - сказала Пушкина.