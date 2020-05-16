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2020-05-16T12:47
https://ria.ru/20200516/1571545197.html
Заболевшая COVID-19 депутат Пушкина рассказала, чем занимается в больнице
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РИА Новости

Заболевшая COVID-19 депутат Пушкина рассказала, чем занимается в больнице

12:47 16.05.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОксана Пушкина
Оксана Пушкина
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Оксана Пушкина. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина ("Единая Россия") сказала РИА Новости, что проходит лечение от COVID-19 в больнице, при этом находиться в четырех стенах ей как энергичному человеку сложно, помогает жесткая самодисциплина.
"Лечусь в больнице. Работаю дистанционно. Смотрю пленарные заседания. Комментирую все темы, которые веду и курирую. Много читаю. Регулярно делаю дыхательную гимнастику. Выдержать пребывание в четырех стенах таким энергичным людям, как я, сложно. Помогает жесткая самодисциплина. Я все делаю по часам. Подъем, процедуры, физкультура, снова процедуры, звонки, чтение, комментарии и так далее", - сказала Пушкина.
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Депутат отметила, что ее "слабое звено" - "отсутствие вен", так как это создает определенные проблемы при взятии анализов. Пушкина уточнила, что "в остальном все, как должно быть, когда ты заболел.
"Иду на поправку", - отметила она.
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