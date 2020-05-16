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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:44
https://ria.ru/20200516/1571545057.html
В Свердловской области три отделения онкодиспансера закрыли на карантин
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571543571_247:607:2808:2048_1036x0_80_0_0_5806b6a1a7c80ae54a76165b18044efd.jpg
РИА Новости

В Свердловской области три отделения онкодиспансера закрыли на карантин

12:44 16.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в центральной клинической больнице "РЖД-Медицина" в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
Врачи в центральной клинической больнице РЖД-Медицина в Москве, где проходят лечение больные с COVID-19
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Три отделения онкодиспансера в Свердловской области закрыты на карантин из-за вспышки коронавируса, сообщили РИА Новости в субботу в оперативном штабе региона по профилактике COVID-19.
"Предписанием Роспотребнадзора введены карантинные меры в трех отделениях областного онкологического диспансера из-за подтвержденного случая COVID-19 у госпитализированного бессимптомно болеющего пациента. В медучреждении незамедлительно были приняты все меры, положенные в таких случаях: установление контактных, тестирование, изоляция, дезинфекция. По итогам проведенных постконтактных анализов наличие инфекции подтвердилось у троих медработников и двоих пациентов. Все изолированы", - сказали в штабе.
На прием пациентов временно закрыты три из 31 отделения диспансера. Больные, находящиеся в них, продолжают получать лечение. После полной выписки в них будут проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, после чего отделения возобновят работу в штатном режиме, уточнили в штабе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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