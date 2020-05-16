В Свердловской области три отделения онкодиспансера закрыли на карантин

На прием пациентов временно закрыты три из 31 отделения диспансера. Больные, находящиеся в них, продолжают получать лечение. После полной выписки в них будут проведены все необходимые противоэпидемические мероприятия, после чего отделения возобновят работу в штатном режиме, уточнили в штабе.