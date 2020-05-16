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Туризм
2020-05-16T12:46
https://ria.ru/20200516/1571544893.html
Власти Франции рассказали, как будет восстанавливаться туризм
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РИА Новости

Власти Франции рассказали, как будет восстанавливаться туризм

12:46 16.05.2020
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© AP Photo / Amr NabilВелосипедисты в районе Елисейских полей Парижа, Франция
Велосипедисты в районе Елисейских полей Парижа, Франция
© AP Photo / Amr Nabil
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Власти Франции решили выделить туркомпаниям, а также сектору спортивных и культурных мероприятий 18 миллиардов евро, сообщает пресс-служба Офиса по туризму Франции (Atout France) в России и СНГ.
Премьер-министр страны Эдуард Филипп подчеркнул, что "туризм, будучи одним из главных секторов французской экономики, возможно, столкнулся сегодня с самым сложным испытанием в современной истории".
План по восстановлению, подготовленный в сотрудничестве с профессионалами отрасли, включает три основных раздела: санитарные меры, информирование и поддержка туристов; материальная поддержка бизнеса и подготовка проекта по восстановлению и трансформации сферы путешествий.
По словам премьер-министра, решение об открытии кафе и ресторанов будет принято на неделе с 25 мая. В благополучных по коронавирусу департаментах полное открытие возможно со 2 июня с учетом благоприятной эпидемиологической ситуации.
Французы смогут путешествовать по стране в июле-августе. Профессионалы туризма и отельеры гарантируют полный возврат денежных средств в случае отмены бронирования из-за коронавируса.
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Кроме того, правительство разработает план по социальному туризму, чтобы дать возможность всем без исключения путешествовать. Его представят в ближайшее время.
Atout France планирует начать кампанию по продвижению поездок во Францию. Следующим шагом станет запуск тендера на лучший инновационный проект о путешествиях будущего. Этот проект войдет в план Министерства Европы и иностранных дел по диджитал-трансформации туризма.
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