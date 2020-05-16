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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:39
https://ria.ru/20200516/1571544806.html
Число зараженных коронавирусом в Эстонии достигло 1770
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569511387_0:169:3072:1897_1036x0_80_0_0_337cc02ee800b142196dc634aebc4dde.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Эстонии достигло 1770

12:39 16.05.2020
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкПолицейский в защитной маске на улице Таллина
Полицейский в защитной маске на улице Таллина
© РИА Новости / Олег Ласточкин
Перейти в фотобанк
ХЕЛЬСИНКИ, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на 4, достигнув 1770 человек, сообщил в субботу республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1770 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 69 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 41 пациент, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 63 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
Правительство Эстонии в связи со вспышкой коронавируса 12 марта объявило о введении в стране чрезвычайного положения, которое должно было действовать до 1 мая. Однако позднее кабинет министров принял решение о продлении режима чрезвычайного положения до 17 мая включительно.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,3 миллиона случаев заражения, свыше 297 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Центр Таллина
15 мая, 12:47Акценты
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ЭстонияВ мире
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