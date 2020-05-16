Число зараженных коронавирусом в Эстонии достигло 1770

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1770 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 69 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 41 пациент, из них пятеро подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За время пандемии скончались 63 человека", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.