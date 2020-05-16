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2020-05-16T12:39
https://ria.ru/20200516/1571544772.html
Премьер Армении: сейчас не лучшее время для повышения цены на газ
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РИА Новости

Премьер Армении: сейчас не лучшее время для повышения цены на газ

12:39 16.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 16 мая – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что сейчас, в условиях связанной с коронавирусом кризисной ситуации, не лучшее время для повышения цены на газ из РФ.
"Компания "Газпром Армения" представила заявку (на изменение тарифа на газ – ред.). Наши политические консультации по этой теме продолжаются, не могу сказать ничего конкретного. Но должен констатировать, что в условиях обвала на рынке энергоносителей и падения цен на нефть, мы могли бы и можем ожидать от стратегического партнера – России (понимания – ред.), что сейчас не лучший период для разговоров о повышении цен на газ", - сказал Пашинян на пресс-конференции в онлайн-режиме, отметив, что в этом вопросе следует учитывать кризис, связанный с коронавирусом и социальные проблемы. Он добавил, что Ереван продолжит работу с партнерами.
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Премьер также отметил, что обсуждал детально и открыто с президентом РФ вопросы, связанные с деятельностью в Армении компаний с российским капиталом. "Мы по этой теме достигли четких договоренностей. Остается выполнить эти договоренности с учетом интересов наших стран", - добавил он.
Он отметил, что повестка армяно-российских отношений очень богатая и стороны должны продвигаться вперед, решая вопросы. "Вопросы должны решаться на основе союзнических, дружественных компромиссов", - сказал Пашинян.
"Газпром Армения", на 100% принадлежащая "Газпрому", поставляет газ на внутренний рынок Армении. В 2019 году цена газа на границе Грузии и Армении выросла до 165 долларов за 1 тысячу кубометров со 150 долларов в 2018 году. "Газпром" сообщал, что в 2020 году цена газа для Армении сохранится.
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Коронавирус COVID-19РоссияНикол ПашинянГазпром АрменияГазпромЕреванАрменияЭкономика
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