Премьер Армении: сейчас не лучшее время для повышения цены на газ

Премьер также отметил, что обсуждал детально и открыто с президентом РФ вопросы, связанные с деятельностью в Армении компаний с российским капиталом. "Мы по этой теме достигли четких договоренностей. Остается выполнить эти договоренности с учетом интересов наших стран", - добавил он.