Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 17

Согласно субботней утренней сводке минздрава, в Израиле коронавирусом больны 3 519 (-217) человек, 59 из них в тяжелом состоянии, 49 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.

Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В стране разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек. В воскресенье возобновится учеба в школах. С 20 мая разрешено посещать пляжи.