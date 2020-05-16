Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:36
https://ria.ru/20200516/1571544673.html
Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 17
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571093942_0:113:3076:1843_1036x0_80_0_0_3eb4420ad661c69d8191a94ee68622a7.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 17

12:36 16.05.2020
1247
© REUTERS / Amir CohenПосетителю торгового центра в Ашдоде изеряют температуру
Посетителю торгового центра в Ашдоде изеряют температуру
© REUTERS / Amir Cohen
Посетителю торгового центра в Ашдоде изеряют температуру
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле за минувшие сутки выросло на 17 и достигло утром в субботу 16 606, один пациент с COVID-19 за минувшие 24 часа скончался, общее число умерших составило 267, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно субботней утренней сводке минздрава, в Израиле коронавирусом больны 3 519 (-217) человек, 59 из них в тяжелом состоянии, 49 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.
Всего вылечились 12 820 человек.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В стране разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек. В воскресенье возобновится учеба в школах. С 20 мая разрешено посещать пляжи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
100003
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ИзраильВ мире
Рекомендуем
Пункт мобильного тестирования на коронавирус в Тель-Авиве
В Израиле выявили два случая заражения коронавирусом с начала суток
Полиция Израиля
При нападении у города Тира ранены двое израильских полицейских
Израильские военные в городе Рамалла
Израильские военные пресекли попытку атаки на армейский блокпост
Тушение лесного пожара в Иерусалиме, Израиль
В предместьях Иерусалима из-за лесных пожаров эвакуировали жителей
Посетителю торгового центра в Ашдоде изеряют температуру
В Израиле за сутки выявили десять новых случаев COVID-19
Полицейский рейд по поддержанию карантина в городе Ашдод, Израиль
В Израиле возобновят учебу в школах
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
В Израиле число заразившихся коронавирусом достигло 16567
Полицейский в защитной маске на улице Таллина
Число зараженных коронавирусом в Эстонии достигло 1770
Мечеть в Маскате
Число случаев заражения коронавирусом в Омане превысило пять тысяч
Автомобиль скорой помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке
В России летальность от COVID-19 в 7,5 раза ниже, чем в целом по миру
Медицинский работник в больнице
Инфекционист рассказал, кто первым должен получить вакцину от COVID-19
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
Выяснилось, как израильские отели и коттеджи будут работать с туристами
Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель
ЕС намерен не допустить односторонних действий Израиля в Палестине
Ортодоксальный еврей разговаривает с сотрудниками службы ритуальных услуг в Иерусалиме
Число жертв COVID-19 в Израиле достигло 265
Анализ на коронавирус
В США нашли антитело для полной блокировки коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00Киев привезет своих представителей Донбасса на переговоры в Минске
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
00:58У трех жителей Абхазии подтвердился COVID-19
00:03Определено место проведения Евровидения в 2021 году
Лента новостейМолния