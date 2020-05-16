Число зараженных коронавирусом в Израиле выросло на 17

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Израиле за минувшие сутки выросло на 17 и достигло утром в субботу 16 606, один пациент с COVID-19 за минувшие 24 часа скончался, общее число умерших составило 267, сообщает министерство здравоохранения.
Согласно субботней утренней сводке минздрава, в Израиле коронавирусом больны 3 519 (-217) человек, 59 из них в тяжелом состоянии, 49 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких.
Всего вылечились 12 820 человек.
Израиль начал постепенный выход из режима карантина. В стране разрешено проведение массовых мероприятий с участием до 50 человек. В воскресенье возобновится учеба в школах. С 20 мая разрешено посещать пляжи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.