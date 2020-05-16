Из Белграда вылетел третий самолет с российскими военными

БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Третий самолет с российскими военными и спецтехникой, которые помогали в Сербии в борьбе против коронавируса, вылетел из Белграда в РФ, сообщило Минобороны России.
Ранее стало известно, что два самолета с военными вылетели из Сербии в Москву. Всего в субботу запланировано три рейса.
"Третий самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома "Батайница" (г. Белград, Сербия) в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
В Россию из Сербии тремя самолетами будут доставлены более 40 военнослужащих и 4 единиц специальной военной техники.
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