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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:35
https://ria.ru/20200516/1571544633.html
Из Белграда вылетел третий самолет с российскими военными
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569584198_0:0:3133:1762_1036x0_80_0_0_82feb03b0a59f371ae15d1eae35fb406.jpg
РИА Новости

Из Белграда вылетел третий самолет с российскими военными

12:34 16.05.2020 (обновлено: 12:35 16.05.2020)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкСовещание в Белграде об участии специалистов Минобороны РФ в борьбе с коронавирусом в Сербии
Совещание в Белграде об участии специалистов Минобороны РФ в борьбе с коронавирусом в Сербии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Совещание в Белграде об участии специалистов Минобороны РФ в борьбе с коронавирусом в Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 16 мая - РИА Новости. Третий самолет с российскими военными и спецтехникой, которые помогали в Сербии в борьбе против коронавируса, вылетел из Белграда в РФ, сообщило Минобороны России.
Ранее стало известно, что два самолета с военными вылетели из Сербии в Москву. Всего в субботу запланировано три рейса.
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"Третий самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Республике Сербия, вылетел с аэродрома "Батайница" (г. Белград, Сербия) в Российскую Федерацию", - говорится в сообщении.
В Россию из Сербии тремя самолетами будут доставлены более 40 военнослужащих и 4 единиц специальной военной техники.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Воздушно-космические силы РоссииИл-76МоскваСербияБелград (город)В мире
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