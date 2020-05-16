Слуцкий прокомментировал санкции Киева против учреждений культуры России

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение Украины ввести санкции против учреждений науки и культуры РФ "русофобией на грани бескультурья", отметив, что разрыв вековых культурных связей не сделает Украину богаче или ближе к Европе.
Ранее Украина ввела санкции на три года в отношении учреждений культуры и науки России, речь об этом идет в дополнении к указу, подписанному президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.
"Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея, МГУ... Русофобия на грани бескультурья. Жаль братскую Украину. Разрыв вековых культурных связей не сделает ее богаче или ближе к Европе", - написал Слуцкий в своём Twitter.
Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея, МГУ... Русофобия на грани бескультурья. Жаль братскую Украину. Разрыв вековых культурных связей не сделает ее богаче или ближе к Европе.— Леонид Слуцкий (@l_slutsky) May 16, 2020
В санкционном списке перечислены Русское географическое общество, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Институт археологии Российской академии наук, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Институт востоковедения Российской академии наук, Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" (Симферополь), а также ряд других учреждений науки и культуры.