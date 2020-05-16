Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-16T12:32
https://ria.ru/20200516/1571544498.html
Слуцкий прокомментировал санкции Киева против учреждений культуры России
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/1/1e/1564045087_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_bc6e57c1d3e6b88f3d1a0a7121e583b5.jpg
РИА Новости

Слуцкий прокомментировал санкции Киева против учреждений культуры России

12:32 16.05.2020
922
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
© РИА Новости / Доминик Бутен
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал решение Украины ввести санкции против учреждений науки и культуры РФ "русофобией на грани бескультурья", отметив, что разрыв вековых культурных связей не сделает Украину богаче или ближе к Европе.
Ранее Украина ввела санкции на три года в отношении учреждений культуры и науки России, речь об этом идет в дополнении к указу, подписанному президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг.
"Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея, МГУ... Русофобия на грани бескультурья. Жаль братскую Украину. Разрыв вековых культурных связей не сделает ее богаче или ближе к Европе", - написал Слуцкий в своём Twitter.
В санкционном списке перечислены Русское географическое общество, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Институт археологии Российской академии наук, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Институт востоковедения Российской академии наук, Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" (Симферополь), а также ряд других учреждений науки и культуры.
Лариса Ницой
Вчера, 12:28
Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
3410031
Обсудить 2
РоссияЛеонид СлуцкийГосдума РФВладимир ЗеленскийУкраина
Рекомендуем
Штаб-квартира ЮНЕСКО
В ЮНЕСКО отказались комментировать санкции Киева против российских музеев
Лариса Ницой
Ницой назвала российские соцсети "смертельно опасными" для Украины
Археологические раскопки на месте древнего города Солхат в Крыму
В Крыму прокомментировали санкции Киева против научных организаций
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Пушков назвал цель украинских санкций против МГУ и Эрмитажа
Вячеслав Никонов
В Госдуме раскритиковали санкции Киева против учреждений культуры России
Кадры допроса и обысков по делу о размещении фото нацистов на сайте Бессмертный полк
СК назвал имена причастных к провокации во время "Бессмертного полка"
Участник марша по случаю годовщины образования УПА
Украинская националистка увидела российскую угрозу в йогурте
Объект компании Укртранснафта
"Укртранснафта" заявила о ликвидации врезки в нефтепровод "Дружба"
Одесса
В Совфеде назвали территории, которые Украина может потерять
Машины скорой помощи в Греции
СМИ: в Греции четыре человека погибли во время поиска сокровищ
На территории нефтегазовой компании PGNiG, Польша
Прокачка российского газа через Польшу будет проходить по аукционам
Атомная подводная лодка
В Госдепе увидели в действиях России в Арктике угрозу для НАТО
Кадры допроса и обысков по делу о размещении фото нацистов на сайте Бессмертный полк
Появилось видео допросов по делу о провокации с фотографиями нацистов
Российская военная база Арктический трилистник на острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа
В Совфеде оценили заявление Госдепа о "российской угрозе" в Арктике
Заместитель председателя Государственной Думы Петр Толстой
Россия не позволит говорить с ней в духе начала 90-х, заявил Толстой
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:09Эксперт рассказала, что делать при сложностях в выплате кредита
03:07Экономист считает, что в мировую экономику ждет коллапс из-за COVID-19
03:04В России создали материал, маскирующий военную технику под сугробы
03:01"Прогресс МС-13" покинет МКС в начале июля
03:00Киев привезет своих представителей Донбасса на переговоры в Минске
02:33В Роспотребнадзоре объяснили, помогает ли закаливание в борьбе с вирусами
02:32Число умерших от коронавируса в Бразилии превысило 15 тысяч человек
02:30В Раде заявили о смене Киевом стратегии по Донбассу
02:23Эксперт объяснил, как повысить качество работы смартфонов
02:14Вирусолог объяснил, как можно заразиться коронавирусом в магазине
02:11В Пуэрто-Рико 3 ноября пройдет референдум о статусе острова
02:02В России ликвидировали 25 лесных пожаров за сутки
02:01Биолог назвала опасность комнатных мух
01:43В Непале зафиксировали первую смерть от коронавируса
01:42Горбачев заявил об остром кризисе из-за пандемии коронавируса
01:24В Ленобласти закрыли крупные ТЦ из-за нарушений санитарных норм
01:04В Азербайджане задержали члена террористической группировки
01:03Раскрыты правила подготовки к тесту на антитела к коронавирусу
00:58У трех жителей Абхазии подтвердился COVID-19
00:03Определено место проведения Евровидения в 2021 году
Лента новостейМолния