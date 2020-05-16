Слуцкий прокомментировал санкции Киева против учреждений культуры России

"Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея, МГУ... Русофобия на грани бескультурья. Жаль братскую Украину. Разрыв вековых культурных связей не сделает ее богаче или ближе к Европе", - написал Слуцкий в своём Twitter.

Зеленский ввёл санкции против Эрмитажа, Пушкинского музея, МГУ... Русофобия на грани бескультурья. Жаль братскую Украину. Разрыв вековых культурных связей не сделает ее богаче или ближе к Европе.

В санкционном списке перечислены Русское географическое общество, Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина, Институт археологии Российской академии наук, Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, Тульский государственный педагогический университет им. Л. Н. Толстого, Институт истории материальной культуры Российской академии наук, Институт востоковедения Российской академии наук, Историко-археологический музей-заповедник "Неаполь Скифский" (Симферополь), а также ряд других учреждений науки и культуры.