Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных мероприятий

"С 6 июня свою деятельность возобновят университеты, также возобновится проведение спортивных мероприятий без зрителей в рамках предписаний в сфере здравоохранения. До конца месяца хордад (заканчивается 20 июня) продлен срок освобождения заключенных, не представляющих опасности для общества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.