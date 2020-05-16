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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:32
https://ria.ru/20200516/1571544425.html
Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных мероприятий
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1a/1570591739_0:164:3059:1885_1036x0_80_0_0_f774a3475cee3a55ae2040b7a4b69616.jpg
РИА Новости

Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных мероприятий

12:32 16.05.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 мая – РИА Новости. Власти Ирана планируют возобновить проведение спортивных соревнований без зрителей, заявил президент Хасан Роухани в ходе заседания штаба по противодействию коронавирусу.
"С 6 июня свою деятельность возобновят университеты, также возобновится проведение спортивных мероприятий без зрителей в рамках предписаний в сфере здравоохранения. До конца месяца хордад (заканчивается 20 июня) продлен срок освобождения заключенных, не представляющих опасности для общества", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.
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12 мая, 17:27Распространение нового коронавируса
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В Иране на данный момент с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, выявлено более 116,6 тысячи случаев заражения COVID-19, скончались 6,9 тысячи человек. При этом выздоровели 91,8 тысячи человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиИранВ мире
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