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Распространение нового коронавируса
2020-05-16T12:29
https://ria.ru/20200516/1571544332.html
Псковская область скоро выйдет на плато по COVID-19, заявил губернатор
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/10/1571542313_0:0:3148:1771_1036x0_80_0_0_03b2efdcdf326200cc74252a7d3073dd.jpg
РИА Новости

Псковская область скоро выйдет на плато по COVID-19, заявил губернатор

12:29 16.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач
Врач
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Врач . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Псковская область, исходя из статистики заболеваемости коронавирусом, "довольно скоро" достигнет плато, когда число инфицированных за сутки не увеличивается, сообщил губернатор Михаил Ведерников.
"Мы видим замедление роста числа заболевших в сутки, и если ничего не изменится, то довольно скоро мы выйдем на плато. Эти результаты позволяют очень взвешенно и аккуратно говорить о возможном снятии или смягчении некоторых ограничений", - рассказал Ведерников, чье видеообращение с ответами на основные вопросы жителей опубликовал оперштаб региона "ВКонтакте".
Как уточнил губернатор, региональные власти, в частности, могут разрешить возобновить службы с участием прихожан на прихрамовых территориях. "(Также) мы рассматриваем возможность посещения прихожанами храмов с целью индивидуальной молитвы, но при условии, если одновременно в храме будет находиться не более пяти человек", - добавил Ведерников.
При этом руководитель Псковской области выразил мнение, что говорить о возвращении к нормальной жизни в условиях пандемии коронавируса "пока рано".
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"Всем нам придется долгое время жить в условиях определенных ограничений", - заключил Ведерников, отметив, что гражданам предстоит сформировать новую культуру поведения, когда использование масок и соблюдение социальной дистанции являются нормой.
По данным регионального оперштаба, на субботу в Псковской области подтверждено 405 случаев COVID-19 против 386 на пятницу. Выздоровели 132 человека, девять скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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