Псковская область скоро выйдет на плато по COVID-19, заявил губернатор

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Псковская область , исходя из статистики заболеваемости коронавирусом, "довольно скоро" достигнет плато, когда число инфицированных за сутки не увеличивается, сообщил губернатор Михаил Ведерников

"Мы видим замедление роста числа заболевших в сутки, и если ничего не изменится, то довольно скоро мы выйдем на плато. Эти результаты позволяют очень взвешенно и аккуратно говорить о возможном снятии или смягчении некоторых ограничений", - рассказал Ведерников, чье видеообращение с ответами на основные вопросы жителей опубликовал оперштаб региона "ВКонтакте".

Как уточнил губернатор, региональные власти, в частности, могут разрешить возобновить службы с участием прихожан на прихрамовых территориях. "(Также) мы рассматриваем возможность посещения прихожанами храмов с целью индивидуальной молитвы, но при условии, если одновременно в храме будет находиться не более пяти человек", - добавил Ведерников.

При этом руководитель Псковской области выразил мнение, что говорить о возвращении к нормальной жизни в условиях пандемии коронавируса "пока рано".

"Всем нам придется долгое время жить в условиях определенных ограничений", - заключил Ведерников, отметив, что гражданам предстоит сформировать новую культуру поведения, когда использование масок и соблюдение социальной дистанции являются нормой.

По данным регионального оперштаба, на субботу в Псковской области подтверждено 405 случаев COVID-19 против 386 на пятницу. Выздоровели 132 человека, девять скончались.